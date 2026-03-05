Wirtschaft in Altensteig: Stahlbau Bühler – Kritik an der Förderpraxis

CDU-Landtagskandidat Carl Christian Hirsch hat sich mit Ulrich und Volker Bühler von Stahlbau Bühler in Altensteig ausgetauscht.
Das Familienunternehmen Stahlbau Bühler, hervorgegangen aus einer 1867 gegründeten Schmiede, wird heute in sechster Generation von den Brüdern Ulrich und Volker Bühler geführt. Mit rund 150 Mitarbeitern und einer jährlichen Verarbeitung von 15 000 Tonnen Stahl zählt das Unternehmen zu den führenden Stahlbauunternehmen in Deutschland, heißt es in der CDU-Pressemitteilung. Der Schwerpunkt liegt im Stahlhochbau – von klassischen Industriebauten bis hin zu architektonisch anspruchsvollen Sonderkonstruktionen.