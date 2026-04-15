Wirtschaft in Altensteig: Dafür gab es Urkunden für Seniorenfreundlichkeit
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Das Bild zeigt (von links) Volker Noseck, Ralph Gauss, Ralf Braun und Claus Hentschel bei der Übergabe der Zertifikate. Foto: Volker Noseck

Der Stadtseniorenrat 60 Plus hat die Firmen EP Braun und Elektro Gauss in Altensteig als seniorenfreundliche Unternehmen ausgezeichnet.

Die beiden alteingesessenen Elektroserviceunternehmen wurden wiederholt ausgezeichnet, heißt es in der Pressemitteilung. Zur Zertifizierung dienten demnach einheitliche Kriterien wie Begehbarkeit der Verkaufsräume, Sichtbarkeit der Preisauszeichnungen, Serviceangebot und insbesondere die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter. Hervorgehoben wurde auch die optimale Lage beider Unternehmen im Zentrum von Altensteig mit Parkplatz direkt vor den Geschäftsräumen und barrierefreiem Zugang.

 

Hilfe beim Überqueren der Straße

Nicht selten seien die Mitarbeiter gefordert, ältere Personen sicher über die stark befahrene Poststraße zu begleiten, da die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer oft nicht beachtet werde und Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung nur begrenzt vorhanden seien, heißt es weiter. So stelle der einzige ampelgesicherte Übergang an der Musikschule für viele Gehbehinderte einen zu großen Umweg bei der Überquerung der Poststraße dar. Der Stadtseniorenrat 60 Plus hält laut Pressemitteilung den Einbau einer Fahrbahnschwelle („Berliner Kissen“) für erstrebenswert.

Das Team der Stadtsenioren, Claus Hentschel und Volker Noseck, bedankten sich für die Hilfsbereitschaft der beiden Unternehmen und überreichten die Zertifizierungsurkunden.

 