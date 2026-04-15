Wirtschaft in Altensteig: Dafür gab es Urkunden für Seniorenfreundlichkeit

Der Stadtseniorenrat 60 Plus hat die Firmen EP Braun und Elektro Gauss in Altensteig als seniorenfreundliche Unternehmen ausgezeichnet.
Die beiden alteingesessenen Elektroserviceunternehmen wurden wiederholt ausgezeichnet, heißt es in der Pressemitteilung. Zur Zertifizierung dienten demnach einheitliche Kriterien wie Begehbarkeit der Verkaufsräume, Sichtbarkeit der Preisauszeichnungen, Serviceangebot und insbesondere die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter. Hervorgehoben wurde auch die optimale Lage beider Unternehmen im Zentrum von Altensteig mit Parkplatz direkt vor den Geschäftsräumen und barrierefreiem Zugang.