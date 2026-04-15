Wirtschaft in Altensteig: Dafür gab es Urkunden für Seniorenfreundlichkeit

Hilfe beim Überqueren der Straße

Nicht selten seien die Mitarbeiter gefordert, ältere Personen sicher über die stark befahrene Poststraße zu begleiten, da die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer oft nicht beachtet werde und Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung nur begrenzt vorhanden seien, heißt es weiter. So stelle der einzige ampelgesicherte Übergang an der Musikschule für viele Gehbehinderte einen zu großen Umweg bei der Überquerung der Poststraße dar. Der Stadtseniorenrat 60 Plus hält laut Pressemitteilung den Einbau einer Fahrbahnschwelle („Berliner Kissen“) für erstrebenswert.