Wirtschaft in Aichhalden: So hat Simon einen Produktionsengpass abgewendet

Entwarnung beim Unternehmensbereich Betek der Simon Group in Aichhalden: Das Management konnte die Versorgung mit dem unverzichtbaren Wolfram für das laufende Jahr sicherstellen.

Im Februar hatte China als eine Reaktion auf die US-Zölle das bisherige Verfahren für den Export von Wolfram gestoppt. Betroffen davon war auch die Simon Group in Aichhalden, ein Beteiligungsunternehmen der Indus Holding AG. Denn der Unternehmensbereich Betek bezieht größere Mengen wolframhaltiger Vorprodukte aus China und erzeugt damit durch den Zusatz von Kobalt eine Speziallegierung für die Produktion von Hartmetallwerkzeugen.

Trotz eines sofort eingeleiteten umfangreichen Maßnahmenpakets bei der Simon Group bestehe das konkrete Risiko, dass im zweiten Halbjahr 2025 durch die Versorgungsprobleme Umsätze nicht realisiert werden könnten, hatte die Simon Group im Mai gewarnt.

Schon vor einigen Jahren hatte die Simon Group damit begonnen, in selbst entwickelten und patentierten Recycling-Öfen Wolfram (und auch Kobalt) aus abgenutzten Hartmetallwerkzeugen zurückzugewinnen, was vor dem Hintergrund des Lieferstopps besondere Bedeutung erlangte. Die Kapazitäten dafür wurden in 2025 weiter ausgebaut. Am 15. August waren zwei Indus-Vorstände eigens nach Aichhalden gekommen, um sich ein Bild über den Ausbau der internen Kapazitäten für das Recycling von Hartmetall zu machen.

Wir haben den Simon-Group-Geschäftsführern Marc Siemer und Tobias Hilgert Fragen nach dem aktuellen Stand der Versorgung mit Wolfram gestellt.

Bei welchen Stoffen drohte durch die chinesischen Ausfuhrbestimmungen ein Engpass?

Siemer: Verschärft durch die protektionistische Handelspolitik wurde in den letzten Monaten die Rohstoffabhängigkeit der deutschen Wirtschaft von China noch einmal deutlicher. Das betrifft Seltene Erden, aber auch strategische Metalle wie Lithium, Magnesium oder Wolframcarbid. Für uns ist Wolframcarbid ein zentraler Werkstoff. China hatte im Februar 2025 die Exportkontrollen unter anderem auf Wolfram und Wolframverbindungen ausgeweitet.

Wofür brauchen Sie diese Stoffe?

Hilgert: Für die Herstellung unserer Hartmetallwerkzeuge beziehen und verarbeiten wir größere Mengen wolframhaltiger Vorprodukte aus China.

Welche Folgen hätte ein Lieferstopp gehabt?

Siemer: In den ersten Monaten nach Einführung der Exportkontrollen blieben die Belieferungen aus China vollständig aus. Es bestand das konkrete Risiko, dass im zweiten Halbjahr 2025 durch die Versorgungsprobleme Umsätze im zweistelligen Millionenbereich verloren gehen. Wir haben aber unmittelbar mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket reagiert. Das war kostenintensiv, aber es hat sich gelohnt.

Bekommen Sie wieder die Mengen, die Sie brauchen? Können Sie etwas sagen, wie Sie das erreicht haben?

Hilgert: Trotz des zeitweise akuten Materialmangels haben wir es geschafft, die Produktion aufrechtzuerhalten. Das war ein beeindruckender Kraftakt des gesamten Teams. Als langjährigem und zuverlässigem Handelspartner ist es uns gelungen, wieder regelmäßige Ausfuhrgenehmigungen aus China für Wolframcarbid zu erhalten. Einen Teil der Aufträge konnten wir auch mit alternativen Bezugsquellen absichern. Außerdem haben wir schon vor einigen Jahren mit dem Recycling von Wolframcarbid begonnen, um geschlossene Stoffkreisläufe aufzubauen. Diese Kapazitäten haben wir deutlich hochgefahren. Die Versorgung für 2025 ist so weit sichergestellt, dass wir nach heutigem Kenntnisstand alle geplanten Kundenbedarfe bedienen können.

Wie hat sich das auf den Preis ausgewirkt?

Siemer: Die extreme Verknappung des Angebots hat die Preise für Wolframcarbid um bis zu 50 Prozent nach oben getrieben. Das kann auch unsere Technologiekompetenz für Hartmetallrecycling nur zum Teil abfedern. An höhere Preise muss sich der Markt in einem solchen Fall gewöhnen.

Wie zuverlässig ist die aktuelle Beschaffungslage? Kann die chinesische Seite wieder ihre Haltung ändern oder ist die Krise bis auf weiteres vorbei?

Siemer: Die Versorgung industrieller Wertschöpfungsketten der deutschen Industrie mit strategischen Metallen ist weiterhin störanfällig. Aber wir sind zuversichtlich. Aktuell werden einige Materialbestellungen freigegeben und treffen sukzessive in Deutschland ein.

Wie treffen Sie Vorsorge für mögliche künftige Beschaffungskrisen?

Hilgert: Wir haben verschiedene umfangreiche Maßnahmen eingeleitet, um die Versorgungssicherheit so gut wie möglich sicherzustellen. Darüber hinaus bauen wir unsere Recyclingkapazitäten nach dem von uns patentierten Verfahren weiter aus.