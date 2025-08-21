Wirtschaft in Aichhalden: So hat Simon einen Produktionsengpass abgewendet

Entwarnung beim Unternehmensbereich Betek der Simon Group in Aichhalden: Das Management konnte die Versorgung mit dem unverzichtbaren Wolfram für das laufende Jahr sicherstellen.
Im Februar hatte China als eine Reaktion auf die US-Zölle das bisherige Verfahren für den Export von Wolfram gestoppt. Betroffen davon war auch die Simon Group in Aichhalden, ein Beteiligungsunternehmen der Indus Holding AG. Denn der Unternehmensbereich Betek bezieht größere Mengen wolframhaltiger Vorprodukte aus China und erzeugt damit durch den Zusatz von Kobalt eine Speziallegierung für die Produktion von Hartmetallwerkzeugen.