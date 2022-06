2 Acht bis zehn Stunden am Tag ist der Traktor in der Testphase im Einsatz. Foto: Fritsche

Aichhalden - Wer bei der Simon-Group hinter die großen Hallen der Betek gelangt, kommt ins Staunen: Ein großer Traktor zieht eine "Grubberschar" für die Bodenbearbeitung ohne Pause zügig über den Rundkurs eines extrem steinigen Felds. Damit testet Betek seine von ihm entwickelten Verschleißwerkzeugen aus Hartmetall. Eingesetzt werden sie weltweit in Bau- und Bergbaumaschinen, in Recyclinganlagen, in vielen anderen Bau- und Industriebereichen, aber auch an Agrargeräten.

Neue Hartmetallwerkstoffe entwickelt

Betek entwickelt ständige neue Hartmetallwerkstoffe aus Wolframcarbid und Kobalt. Im Verbund mit dem weichen, aber auch sehr zähem Kobalt entsteht ein Werkstoff, der hohe Härte und Verschleißfestigkeit aufweist und gleichzeitig extremen Schlagbelastungen standhält.

Die Haltbarkeit der neuen Werkstoffkompositionen wurden bisher in Kooperation mit landwirtschaftlichen Betrieben getestet. "Das war aber immer nur einige Monate im Jahr möglich, wenn die Landwirte ihre Felder bearbeiten", berichtete Geschäftsführer Tobias Hilgert – zu wenig Zeit für die dynamische Entwicklungsabteilung von Betek. Deshalb hat das Unternehmen in Aichhalden ein eigenes Testfeld eingerichtet, auf dem es den Abnutzungsgrad von mit neuen Werkstoffen beschichteten Grubberspitzen beliebig oft und lange testen kann. An Feldtests in der Landwirtschaft wird weiterhin im reduzierten Umfang festgehalten als Validierung der Ergebnisse.

Testfeld hinter den Firmenhallen

Acht bis zehn Stunden am Tag und das einen Woche lang fährt deshalb ein großer Traktor mit der angehängten Grubberschar das Gelände ab, in ständig wechselnden Richtungen. Jeden Abend wird das zerfurchte "Testbett" wieder hergerichtet. "Was sonst etliche Wochen dauert, braucht hier nur eine", erläuterte Geschäftsführer Marc Siemer. Bislang ist der Traktor eines Aichhalder Landwirts im Einsatz. Für die Zukunft gibt es Überlegungen, dass Betek einen eigenen anschafft.

Meißel-Test ebenfalls möglich

Ein weiteres Testsystem wurde für die ebenfalls von Betek in großer Stückzahl produzierten Rundschaftmeißel, zum Beispiel für Straßenfräsen, angeschafft, um die Haltbarkeiten der neuen Hartmetallwerkstoffe zu prüfen. "Auch hier lässt sich die Haltbarkeit verschiedener Werkstoffvarianten viel schneller als bisher testen", versicherte Hilgert.

