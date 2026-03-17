Wirtschaft im Zollernalbkreis: Nadelöhr Nahost wirkt sich aus

Der Krieg im Iran sorgt für Sorgen bei den Unternehmen in der Region. Ex- und Importe rund um den Bereich Zollernalb stehen auf dem Spiel.
Unsicherheit, Energiepreise, Transportprobleme und Lieferketten-Risiko: Die Auswirkungen des Krieges im Iran auf die drei Landkreise Tübingen, Reutlingen und Zollernalb sind aktuell vor allem indirekt – aber sie sind deutlich. Der Handel der Unternehmen der Region Neckar-Alb mit dem 90-Millionen-Einwohnerland selbst ist in den vergangenen Jahren zwar auf ein Minimum geschrumpft – aber schon die Aus- und Einfuhren in die erweiterte Golfregion waren vor dem Krieg, angesichts anderer weltweiter Krisen, eher als ein Teil der Lösung als ein Teil des Problems betrachtet worden. Nun droht sich allein die Krise im Energie- und Logistikbereich auf unsere Landkreise mehr auszuwirken als auf andere Gegenden Deutschlands.