1 Gehört nun zu Holcim Deutschland: das Familienunternehmen Heinrich Teufel in Straßberg. Foto: Kistner

Holcim Deutschland wird seine Präsenz in Süddeutschland ausbauen und seine Position als eines der führenden Baustoffunternehmen Deutschlands stärken, besonders im Bereich des Recyclings und der Kreislaufwirtschaft. Holcim übernimmt das Familienunternehmen Heinrich Teufel GmbH & Co.KG in Straßberg.

Straßberg/Hamburg - Das Holcim-Management hat sich mit dem Eigentümer des Familienunternehmens Heinrich Teufel geeinigt, den kompletten Betrieb mit allen Unternehmensbereichen und Mitarbeitenden zum Stichtag 1. Juli 2021 zu übernehmen. Die Übernahme erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden.

Die Firma Teufel hat ihren Hauptsitz in Straßberg und betreibt dort einen Steinbruch zur Gewinnung von Kalkstein mit angeschlossenem Asphaltmischwerk und ein Transportbetonwerk. Daneben ist die Firmengruppe im Recycling von Baustoffen tätig und betreibt einen Recyclingpark und ein Abbruchunternehmen.

"Die Firma Teufel ist ein großer Zugewinn für Holcim Deutschland, da sie neben den Bereichen Gesteinskörnungen und Transportbeton vor allem im Bereich des Baustoffrecyclings sehr weit ist. Damit stärken wir deutlich unseren Ansatz einer Kreislaufwirtschaft im Bau", erklärt Thorsten Hahn, Geschäftsführer der Holcim (Deutschland) GmbH.

Die Herausforderungen der heutigen Zeit lägen beim Bauen klar in der Reduzierung des CO2-Fußabdrucks und in der Förderung der Kreislaufwirtschaft. "Wir treiben diese Entwicklungen mit vielen Innovationen voran – ohne Kompromisse bei der Qualität", informiert Hahn. "Ich bin sicher, dass uns die neuen Kolleginnen und Kollegen bereichern und weiter voranbringen werden, heiße alle willkommen bei Holcim und freue mich auf die Zusammenarbeit. Ein guter Übergang und die schnelle Integration der Belegschaft sind uns sehr wichtig."

Die Firma Teufel beschäftigt insgesamt rund 160 Menschen, die meisten davon im Werk in Straßberg. Vorerst werden die Aktivitäten unter dem bisherigen im Markt etablierten Firmennamen fortgeführt. Die Mitarbeitenden von Teufel und Holcim wurden im Vorfeld persönlich informiert.

Die Holcim Deutschland Gruppe ist einer der führenden Baustoffhersteller Deutschlands und gehört zum weltweit führenden Baustoffkonzern Holcim Ltd. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 2100 Mitarbeiter an mehr als 150 Standorten in Deutschland sowie in den Niederlanden.

Holcim Deutschland hat zur Fertigstellung vieler Leuchtturmprojekte beigetragen, wie der Elbphilharmonie in Hamburg, der Filstalbrücke und dem Albvorlandtunnel auf der DB-Neubaustrecke Wendlingen-Ulm, dem Tiefwasserhafen JadeWeserPort in Wilhelmshaven, der Schiersteiner Brücke in Hessen/Rheinland-Pfalz oder dem Thyssenkrupp-Testturm in Rottweil.