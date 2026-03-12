Wirtschaft im Zollernalbkreis: Ausländische Investoren sind vorn

Seit 2018 verzeichnet die Region Neckar-Alb einen deutlichen Anstieg ausländischer Unternehmensbeteiligungen.
Seit etwas mehr als zwei Wochen steht fest, dass die Tailfinger Traditionsmarke Mayer & Cie. unter der Führung des chinesischen Unternehmens Huixing auch in Zukunft weiter bestehen soll. Noch stehen behördliche Genehmigungen aus, die für den Vollzug des Kaufvertrags Voraussetzung sind. Dennoch: Geht es nach Investor Xu Hongjie, soll die Produktion im Rundstrickbereich von Mayer & Cie. bald schon wieder anlaufen. Die Betriebsstilllegung der insolventen Firma konnte auf den letzten Metern abgewendet werden.