Wirtschaft im Schwarzwald: Exporte in der Region im vergangenen Jahr leicht angewachsen

Das Exportvolumen der regionalen Unternehmen hat im vergangenen Jahr leicht zugelegt.
Der erhoffte deutliche Wirtschaftsaufschwung wurde allerdings durch die geopolitischen Spannungen wie beispielsweise die Zolldrohungen durch die US-Administration, die Zinspolitik der amerikanischen Zentralbank, bürokratische Hürden wie beispielsweise das CO2-Grenzausgleichssytem CBAM sowie zahlreiche nicht-tarifären Handelshemmnisse, wie feststehende Importquoten und technische Vorschriften, ausgebremst. Dies teilt die Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg mit.