Wirtschaft im Schwarzwald-Baar-Kreis: Wie Tinder und ein Zwerg die Region pushen

„Das Thema Wirtschaft steht ja gerade sehr im Fokus, es ist eine schwierige Phase, eine rezessive Phase – insofern sind wir sehr gespannt auf ihren Bericht“, sagte Walter Klumpp, der die Versammlung des Regionalverbands stellvertretend für den Verbandsvorsitzenden Wolf-Rüdiger Michel leitete und schürte damit eine große Erwartungshaltung an Henriette Stanley, die Geschäftsführerin der Wifög, wie die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Region in Kurzform genannt wird.

Seit fünf Jahren ist Henriette Stanley im Amt – ein Amt, das sie ganz offenbar unerschrocken erfüllt und mit viel Mut zu neuen Ideen angeht. Drei Landkreise, drei Landschaften, 76 Kommunen und eine Region vertrauen auf das Engagement von ihr und ihrem Team. Fachkräfte, Gewerbeflächen, Standortmarketing sowie Vernetzung und Beratung hat sich die Wifög für sie auf die Fahnen geschrieben.

Messen, Veranstaltungen, Flyer, ganz viel Netzwerkarbeit und mehr oder minder unsichtbare Verbandstätigkeiten gehören dazu. Aber neben diesen ganz gewöhnlichen Wegen beschreitet die Wifög mit Stanley Neuland, das nun den einen oder anderen Versammlungsteilnehmer verblüffte.

Der pinke Zwerg – ein ganzer Kerl

Da kommt eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft daher und fordert die Leute tatsächlich mit dem Slogan „Werde auch Du Spießer“ dazu auf, in die Region zu kommen. Was abtörnend klingt, kommt richtig gut an: „Unsere Standortkampagne wird richtig gut wahrgenommen“, freut sich Stanley. Das Spießertum entpuppte sich als echter Pluspunkt – Bodenständigkeit, Heimatverbundenheit, eine solide, unaufgeregte, aber verlässliche Basis, all das und noch viel mehr transportiert die Kampagne als Vorzüge für die Region nach außen. Zur Seite steht der Wifög dabei ein schriller, pinker, oder vielmehr magenta-farbener Gartenzwerg, das unverkennbare Gesicht der Kampagne, der zwar selbst keines im Gesicht trägt, die Botschaft aber mit einem gehörigen Augenzwinkern in die Welt hinausträgt: Pfiffiges Spießertum eben, überraschend anders.

Das Standortmarketing, so Stanley, richtet sich nicht an Touristen, sondern an potenzielle Fach- und Arbeitskräfte – denn die wollen daheim sein, ankommen, gut aufgehoben sein, dort wo sie künftig nicht nur arbeiten, sondern auch leben sollen. Spießig, aber gut.

Mit dem Spießer-Däschle kann man einpacken

Darüber hinaus lebe das Marketing in der Region stark von analogem Engagement – Messen, Veranstaltungen, Aus- und Weiterbildungsbörsen in der Region beispielsweise.

Bemerkenswert sind indes, die Give-Aways, die die Wifög ihren Gästen bei dieser Gelegenheit in die Hand drückt. Das ausgewiesene „Spießer-Däschle“ zum Beispiel mit dem aufgedruckten markanten magentafarbenen Gartenzwerg, dem Markenbotschafter der Region, das auch im Handel der ausgegeben wird – Betriebe können es über die Wifög beziehen.

„Sei kein Lappen“ – aber nimm’ einen

Und dann gibt es noch eine Aufforderung, die mindestens genauso dreist klingt wie die Titel-Kampagne „Werde auch Du Spießer“: „Sei kein Lappen“ – unter dieser Überschrift bringt man Putz- und Geschirrtücher unters Volk.

„Sei kein Lappen“ – in Jugendsprache und mit ungewöhnlichen Ideen fischt die Wifög mit diesem Give-Away nach potenziellen neuen Mitarbeitern für die Region. Foto: Wifög

Region zeigt Profil – auf einer Dating-Plattform

Sah man bei der Verbandsversammlung schon angesichts der Give-Aways in manches schmunzelnde Gesicht, sorgte Letzteres für echte Lacher: Die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg hat plötzlich auf der Dating-Plattform Tinder ein eigenes Profil. Damit fordert man potenzielle neue Arbeitnehmer zum „Stellungswechsel“ und einem ersten niedrigschwelligen Kennenlernen der Region auf. Das Format Dating-Plattform kommt so gut an, so Stanley, dass es auch in Zukunft fortgeführt werden soll – allerdings aus Kostengründen nicht mehr auf Tinder.

Eine Visitenkarte für alle

Klar, dass die Region nicht mit ihren Reizen geizen darf. Eine ganz schwere Visitenkarte ihrer künftigen Lebensregion drücken Unternehmen den Usern im Internet dank der Partnerschaft mit Famigo in die Hand – Famigo pflegt die Daten, Mitgliedsbetriebe der Wifög können sie unkompliziert auf ihren Internetseiten auf- und ausspielen und so potenziellen neuen Mitarbeitern auf ihrer Homepage bereits vermitteln, in welcher Region sie möglicherweise künftig arbeiten werden.

Spezielle Fachsprache – spezielle Sprachkurse

Gegen den Einheitsbrei aus den immer gleichen Angeboten an die breite Masse hat man sich auch während der besonders ambitionierten Suche nach neuen Ärzten für die Region entschieden. Für sie gibt es beispielsweise dank einer Kooperation mit einer Sprachschule in Heidelberg auch spezielle medizinische Sprachkurse, um fit zu werden für den hiesigen Arbeitsmarkt. Doch vor überzogenen Erwartungen warnte Stanley trotz eines in ihren Augen lohnenswerten Engagements: „Das dauert, das ist keine schnelle Angelegenheit!“

Im Kern trifft das generell auf die Suche nach Arbeitskräften und Fachkräften aus dem Ausland zu. Eine Einrichtung, die sich dem in besonderem Maß verschrieben hat, ist das Welcome Center Schwarzwald-Baar-Heuberg – „eine wahnsinnig kompetente Einrichtung“, findet Stanley, die vergangenes Jahr das Zehnjährige feiert. Sie könne allen nur ans Herz legen, sich dort zu melden und den Austausch der Wifög mit ihren Ausländerbehörden dort zu befeuern.

Die Import-Azubis

Apropos Ausländer – als echtes Erfolgsmodell entpuppte es sich, gezielt junge Indonesier als potenzielle Auszubildende in die Region zu holen. Die in dem speziellen Projekt angeworbenen jungen Menschen, haben in ihrer Heimat bereits Deutsch gelernt und werden hier in die verschiedensten Ausbildungsberufe in der Region vermittelt, in engem Schulterschluss mit den Jobcentern und der Arbeitsagentur. „Es ist einfach wichtig, dass so ein Projekt auch in der Breite getragen wird, denn unser großes Ziel ist natürlich die Nachhaltigkeit – wir wollen keine Leute, die sich hier ausbilden lassen und die Region dann wieder verlassen“.

Sie hätte es sich selbst nicht träumen lassen, gestand Stanley, aber die Zahlen sprechen für sich: 35 Azubis haben bereits eine Ausbildung in der Region begonnen, 45 stecken im Visumsprozess, acht kommen Anfang April. Und die Branchen, die sie bedienen sind bunt gemischt, reichen beispielsweise von der Metallindustrie über Einzelhandel und Metzgereien, Medizintechnik bis hin zur Kfz-Mechatronik. Ein Ende ist offenbar nicht in Sicht, denn das Potenzial für die Zukunft sei riesig: 813 Schüler seien noch als Sprachschüler im Level A1 in Indonesien, 251 im Level A2, 169 in B1, 333 weiterführend. Und: „Niemand in Asien lernt aus Jux und Tollerei Deutsch“, stellte Stanley hoffnungsvoll klar.