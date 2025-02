Wirtschaft im Schwarzwald-Baar-Kreis Warum die IHK in Sachen Gäubahn so leise ist

Wie geht es weiter in Sachen Gäubahn? Eine drängende Frage – auch für die Wirtschaft in der Region. Doch in die Aufgeregtheit vieler Pendler und Interessensgemeinschaften stimmt eine Institution nicht mit ein: die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg.