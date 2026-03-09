Wirtschaft im Kreis Rottweil: Zu viel Bürokratie – aber wie viel Zeit und Geld kostet es tatsächlich?

Im Wahlkampf zur Landtagswahl wurde oft Bürokratieabbau für Unternehmen versprochen. Lässt sich der Aufwand für Bürokratie bei den Unternehmen im Kreis Rottweil konkretisieren?
Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall rechnet mit einem Verlust von 150 000 Arbeitsplätzen in der Metall- und Elektroindustrie. Zu hohe Kosten und besonders die Bürokratie belasteten die Unternehmen, berichtet Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Oliver Zander der Deutschen Presseagentur. Unsere Redaktion erkundigte sich bei den Unternehmen im Kreis Rottweil – wie hoch sind der Aufwand und die Kosten für Bürokratie konkret?