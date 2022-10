1 Der Rottweiler Landtagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion Stefan Teufel (links) tauscht sich mit dem Geschäftsführer der Bezirksgruppe Schwarzwald-Hegau des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, Markus Fink, aus. Foto: Hezel

Kreis Rottweil - Kaum hat sich die wirtschaftliche Lage aufgrund der Pandemie im Ansatz erholt, rollt die nächste Krisewelle mit voller Wucht über das Land. Die aktuelle Situation hat der Rottweiler Landtagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion Stefan Teufel mit dem Geschäftsführer der Bezirksgruppe Schwarzwald-Hegau des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, Markus Fink, in seinem wirtschaftspolitischen Austausch beleuchtet.

Überleben steht auf der Kippe

Für den Geschäftsführer ist klar: "Unsere Unternehmen brauchen angesichts der Energiepreis-Explosion dringend durchgreifende Entlastungsmaßnahmen. Das wirtschaftliche Überleben der Betriebe stand noch nie so auf der Kippe wie in diesen Monaten. Hier sehen wir neben dem Bund auch das Land gefordert." Teufel stimmte ihm zu: "Wir sind gegenwärtig konfrontiert mit einer Häufung von Krisen, wie wir sie seit Beginn der Bundesrepublik Deutschland so nicht erlebt haben."

Der Angriffs- und Vernichtungskrieg Putins in der Ukraine habe auch für uns enorme wirtschaftliche Konsequenzen, so Teufel in einer Mitteilung. "Die Energie- und Lebensmittelkosten steigen dramatisch, die Inflation ist so hoch wie nie zuvor. Es wird mit einer wirtschaftlichen Rezession und einer Insolvenzwelle gerechnet. Deutschland, als stärkste Industrienation Europas und viertgrößte im internationalen Vergleich muss zum Motor einer Stärkung des europäischen Binnenmarktes und bessere Beziehungen zu den USA werden."

Es herrsche ein erheblicher Fachkräftemangel. Es gelte, noch stärker in Bildung und Ausbildung zu investieren. In Baden-Württemberg habe man bereits viel getan, "und wir werden unsere Anstrengungen noch erhöhen." Er nannte hier die sogenannten Praktikumswochen. Über 3000 Firmen bieten 180 000 Praktikumstage für Schülerinnen und Schüler an, um ihnen die Berufswahl zu erleichtern.

Wirtschaft durchläuft Transformationsprozess

.Auch der derzeitige Transformationsprozess, den die Wirtschaft durchläuft, war Thema des interessanten und konstruktiven Austauschs. Hier schlagen unterbrochene Lieferketten, stockende Produktionsabläufe und damit verbunden- die Kurzarbeit von Arbeitnehmern stark zu Buche. "Vieles davon wird auf Bundesebene geregelt. Wir brauchen hier dringend verlässliche Rahmenbedingungen – für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Denn Arbeit muss sich lohnen", so Teufel.