Wirtschaft im Kreis Rottweil: Krieg in Nahost – das sagt die IHK zu den drohenden Auswirkungen

Der Krieg in Nahost beschäftigt auch die Unternehmen im Kreis Rottweil: Tourismus, Handel und Industrie sind in Habachtstellung.
„Der Nahe Osten ist eine zentrale Drehscheibe dieser Welt: für Treibstoff, Touristen und internationale Warenströme. Umso mehr beschäftigt die aktuelle Entwicklung auch die regionale Wirtschaft.“ Diese Ersteinschätzung formuliert Thomas Albiez, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg, im Zuge der Eskalation zwischen dem Iran und den USA.