Die beiden Geschäftsführer Siegfried Köhler und Friedemann Waidelich tauschten sich mit FDP-Landtagskandidat Johannes Feldmann und seinem Vertreter Wolfram Schöb in Sulz am Eck aus.
Siegfried Köhler übernahm das von seinem Vater 1962 gegründete Bauunternehmen 1997. Die familiäre Struktur wie auch der persönliche Bezug zum Kunden und den Mitarbeitern seien ihm besonders wichtig. Johannes Feldmann ist ebenfalls Geschäftsführer, aber nicht in einem Familienbetrieb, sondern in der SFS Group Germany GmbH in Althengstett, die Teil eines weltweit führenden Unternehmens für mechanische Befestigungssysteme ist.