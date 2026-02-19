Wirtschaft im Kreis Böblingen: Stillstand führt laut IHK zu destruktiven Entscheidungen

Einen nüchternen Blick auf die Wirtschaft zum Jahresbeginn 2026 im Kreis Böblingen vermittelt der Konjunkturbericht der IHK. Konjunkturrisiken sowie Kosten lasten auf den Unternehmen.
Bis auf wenige Lichtblicke komme die Wirtschaft im Kreis Böblingen zum Jahresbeginn 2026 nicht voran, heißt es im jüngst veröffentlichten Bericht der IHK Bezirkskammer Böblingen. Neben den allgemeinen Konjunkturrisiken sowie den Kosten für Arbeit und Energie sei der exportstarke Landkreis durch die geopolitischen Verwerfungen, die sich zudem nahezu wöchentlich änderten, zusätzlich betroffen.