Wirtschaft im Kreis Böblingen: Stillstand führt laut IHK zu destruktiven Entscheidungen

Einen nüchternen Blick auf die Wirtschaft zum Jahresbeginn 2026 im Kreis Böblingen vermittelt der Konjunkturbericht der IHK. Konjunkturrisiken sowie Kosten lasten auf den Unternehmen.

Bis auf wenige Lichtblicke komme die Wirtschaft im Kreis Böblingen zum Jahresbeginn 2026 nicht voran, heißt es im jüngst veröffentlichten Bericht der IHK Bezirkskammer Böblingen. Neben den allgemeinen Konjunkturrisiken sowie den Kosten für Arbeit und Energie sei der exportstarke Landkreis durch die geopolitischen Verwerfungen, die sich zudem nahezu wöchentlich änderten, zusätzlich betroffen.

„Auch die Wirtschaftspolitik in Deutschland wird weiterhin als belastend empfunden“, heißt es im Konjunkturbereich. Von einem „Herbst der Reformen“ habe man sich von Seiten der Unternehmen sicher mehr erhofft. Der große Wurf, der allenthalben erwartet worden sei, sei ausgeblieben. Ein daraus resultierendes Stimmungstief und die Erwartungshaltung, dass sich nichts bewegt, führt laut Kammer dabei immer häufiger zu unternehmerischen Entscheidungen, die den Standort weiter schwächten. Produktionskapazitäten würden abgebaut oder komplett aufgegeben. Investitionen in die Zukunft verschoben oder gestrichen.

Den kleinen Lichtblick sieht die IHK darin, dass sich die Geschäftslage etwas gefangen habe und der IHK-Indikator, der sich aus der Differenz zwischen positiven und negativen Meldungen ergibt, wieder etwas in den positiven Bereich gerückt sei. Aktuell liegt er bei knapp vier Punkten. Er sei damit erstmals seit zwei Jahren wieder über der Nulllinie.

Unsere Empfehlung für Sie Arbeitslosigkeit im Nordschwarzwald Lehmann: Schwache Konjunktur macht sich bemerkbar Die Arbeitslosigkeit hat im Bereich der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim zugenommen.

Die Ursache sieht man in einer Verbesserung der Nachfrage – allerdings auf niedrigem Niveau. Insbesondere aus dem Ausland seien dabei mehr Anfragen eingegangen.

Die Grundstimmung bleibe aber pessimistisch. Knapp 16 Prozent, der von der IHK in Böblingen befragten Unternehmen gehen von einer Verbesserung der Lage aus, hingegen sind es mehr als 25 Prozent, die mit einer weiteren Verschlechterung rechnen.

Keine Impulse für Arbeitsmarkt

Es gebe somit auch keine Impulse für den Arbeitsmarkt. Viele Unternehmen planen Laut IHK mit weniger Personal. Die Agentur für Arbeit im Kreis verzeichnete zuletzt nochmals einen Anstieg der Arbeitslosenquote, die nun bei 4,6 Prozent liegt.

Die weltweiten Unsicherheiten und der Kostendruck führe in den Industriebetrieben des Landkreises Böblingen zu einer negativen Grundstimmung. „Derzeit melden knapp 18 Prozent der Betriebe eine gute wirtschaftliche Situation, 27 Prozent hingegen eine schlechte“, heißt es im Bericht. Bei den Aufträgen kam es zu einer Aufwärtsentwicklung und der IHK-Indikator zum Auftragseingang kletterte erstmals seit drei Jahren wieder in den positiven Bereich und liegt nun mit knapp drei Punkten im Plus.

27 Prozent gehen von einer schlechteren Entwicklung aus

Lediglich zwölf Prozent der befragten IHK-Mitglieder des produzierenden Gewerbes zeigt sich derzeit optimistisch, hingegen gehen 27 Prozent von einer schlechteren Entwicklung aus.

Das sieht auch im Handel ähnlich aus. Der produktionsnahe Großhandel konnte zuletzt von der gestiegenen Nachfrage in der Industrie etwas profitieren.

Verbraucher sind verunsichert

Im Einzelhandel zeige sich deutlich die Verunsicherung der Verbraucher. „So verlief auch das wichtige Weihnachtsgeschäft für den stationären Einzelhandel teilweise miserabel“, formuliert es die Kammer. Die Konsumenten seien zwar vielerorts zahlreich in die Innenstädte und Einkaufscenter gekommen, hätten sich aber beim Konsum zur großen Enttäuschung der Händler zurück gehalten.

Weiterhin vergleichsweise gut laufe es derzeit bei den Dienstleistern im Kreis. Allen negativen Entwicklungen zum Trotz könnten annähernd 40 Prozent eine gute Geschäftslage melden, lediglich 15 Prozent geben in der IHK-Umfrage eine schlechte Lagebeurteilung ab.