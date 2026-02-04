Wirtschaft im Fokus: Warum der DGB im Kreis Lörrach Milliardeninvestitionen fordert

Der DGB fordert einen Fonds fürs Land. Mit Blick auf die Landtagswahl erläutern Gewerkschafter im Kreis Lörrach ihre Forderungen.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Baden-Württemberg hat sich im Vorfeld der Landtagswahl am 8. März mit seinen Forderungen zu Wort gemeldet. Jan Wieczorek, in Südbaden für politische Kampagnen zuständig, und der DGB-Kreisvorsitzende Daniele Cipriano haben aus diesem Anlass zu einem Pressegespräch geladen. Viele Beschäftigte in der Region hätten wieder Angst um ihre Arbeitsplätze, haben sie festgestellt. Das wollen sie ändern.