Wirtschaft Essig gründet in Altensteig Gourmet-Manufaktur

Essig betreibt zwei Pflegeeinrichtungen – das Haus "Waldruh" in Spielberg und das Seniorenzentrum "Sonnenhalde" in Altensteig. Auch wenn seit der Gründung des Unternehmens viele Jahre vergangen sind, "hat der Chef ein Gespür für das, was Menschen brauchen" lobt Küchenleiterin Petra Haag. Und dass er bis heute "den ganzen Tag und oft auch in der Nacht" in der Firma anzutreffen sei und sich ständig überlegen würde, was man verbessern könne.