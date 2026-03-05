Mit der Aktion „Der rote Teppich“ öffnet der Schwarzwälder Bote seinen Lesern Türen, die sonst verschlossen bleiben. Die exklusive Reihe ermöglicht besondere Einblicke hinter die Kulissen regionaler Unternehmen, Handwerksbetriebe und Institutionen. Wo wird wie gearbeitet, wie entstehen Produkte, wer sind die Menschen dahinter? „Der rote Teppich“ macht Wirtschaft erlebbar, schafft Nähe und zeigt die Vielfalt und Leistungsfähigkeit der Region – authentisch, persönlich und nah am Alltag.

Bewegte Geschichte Zum Auftakt dieser neuen Reihe öffnet die Uhrenfabrik Junghans am Mittwoch, 18. März, 14 Uhr, ihre Pforten für unsere Leser. Das bekannte Schramberger Unternehmen blickt auf eine ebenso erfolgreiche wie bewegte Geschichte zurück. Bereits 1903 ist die Uhrenfabrik mit mehr als 3000 Beschäftigten größter Uhrenhersteller der Welt und fertigt mehr als 9000 Zeitmesser täglich.

Seit 2022 leitet Hannes Steim als Geschäftsführender Gesellschafter das Unternehmen. Er führt durch die Produktion. Foto: Junghans

Die Entwicklung präziser Mechanikwerke macht das Unternehmen 1956 zum weltweit drittgrößten Chronometerhersteller. Als offizieller Zeitnehmer der Sommerspiele 1972 in München sowie zahlreichen Motorsportveranstaltungen ist Junghans auch in der Welt des Sports zuhause.

In Schramberg ist die Zeit zuhause – und Junghans gibt ihr seit 1861 ein Gesicht. Foto: Licht & Seele Fotografie

Nach einigen Hochs und Tiefs übernehmen 2009 die Schramberger Unternehmer Dr. Hans-Jochem und Hannes Steim das Traditionsunternehmen, bringen es wieder auf Kurs und leiten eine Wachstumsphase ein. Junghans entwirft, gestaltet, konstruiert und fertigt auch heute noch alle Uhren auf dem historischen Firmengelände. Im Jahr 2018 wurde der Terrassenbau zu seinem 100-jährigen Jubiläum neu belebt. In diesem Denkmal der Industriearchitektur, das lange Zeit das lichtdurchflutete Herzstück der Junghans-Uhrenproduktion gewesen war, wird die Tradition des Uhrenbaus im Schwarzwald in einem Museum erlebbar.

Zeit für persönlichen Austausch

Seit 2022 leitet Hannes Steim als Geschäftsführender Gesellschafter das Unternehmen. Er wird eine kleine Gruppe unserer Leser exklusiv durch Räume in der Geißhaldenstraße führen, sie mit auf eine Zeitreise durch die Uhrengeschichte nehmen und anschließend bei Getränken und einem kleinen Imbiss fürs persönliche Gespräch zur Verfügung stehen.

Anmeldung

Wer Lust hat

,

am Mittwoch, 18. März, 14 Uhr, hinter die Kulissen von Junghans zu blicken, schickt eine E-Mail ankarin.zeger@schwarzwaelder-bote.deDie Plätze werden nach Eingang der Anmeldung vergeben. Es lohnt sich also, schnell zu sein. Die Teilnahme ist kostenfrei.