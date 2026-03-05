In Schramberg lädt Junghans Leser zu einer besonderen Führung durch seine historischen Räume ein.
Mit der Aktion „Der rote Teppich“ öffnet der Schwarzwälder Bote seinen Lesern Türen, die sonst verschlossen bleiben. Die exklusive Reihe ermöglicht besondere Einblicke hinter die Kulissen regionaler Unternehmen, Handwerksbetriebe und Institutionen. Wo wird wie gearbeitet, wie entstehen Produkte, wer sind die Menschen dahinter? „Der rote Teppich“ macht Wirtschaft erlebbar, schafft Nähe und zeigt die Vielfalt und Leistungsfähigkeit der Region – authentisch, persönlich und nah am Alltag.