Wirtschaft Egenhausen: Eine Flusskreuzfahrt zum Jubiläum

Die Firma dieda-Systembauteile GmbH & Co. KG in Egenhausen besteht seit 60 Jahren. Bei der Jahresfeier wurden langjährige Mitarbeiter geehrt.
Die Firma dieda-Systembauteile GmbH & Co. KG mit Sitz in Egenhausen blickt in diesem Jahr auf ein besonderes Kapitel ihrer Unternehmensgeschichte zurück: Seit nunmehr 60 Jahren besteht das Unternehmen, das sich auf die Produktion von Handlauf- und Geländersystemen spezialisiert hat. Heute beliefert dieda europaweit rund 1700 Baumärkte, heißt es in der Pressemitteilung.