Wirtschaft Egenhausen: Eine Flusskreuzfahrt zum Jubiläum

Die Firma dieda-Systembauteile GmbH & Co. KG in Egenhausen besteht seit 60 Jahren. Bei der Jahresfeier wurden langjährige Mitarbeiter geehrt.

Die Firma dieda-Systembauteile GmbH & Co. KG mit Sitz in Egenhausen blickt in diesem Jahr auf ein besonderes Kapitel ihrer Unternehmensgeschichte zurück: Seit nunmehr 60 Jahren besteht das Unternehmen, das sich auf die Produktion von Handlauf- und Geländersystemen spezialisiert hat. Heute beliefert dieda europaweit rund 1700 Baumärkte, heißt es in der Pressemitteilung.

Export übertrifft Erwartungen Im Rahmen der Jahresfeier wurde offen auch auf die wirtschaftliche Entwicklung geblickt. Während der Umsatz in Deutschland aufgrund der spürbaren Konsumzurückhaltung der Verbraucher hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei, seien die gesetzten Ziele im Exportgeschäft übertroffen worden.

Anlässlich des 60-jährigen Firmenbestehens bedankte sich die Geschäftsleitung in besonderer Weise bei der Belegschaft. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden für das Jahr 2026 zu einer fünftägigen Flusskreuzfahrt eingeladen.

Langjährige Mitarbeiter geehrt

Besonders stolz zeigt sich dieda auf die langjährige Treue vieler Beschäftigter. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde unter anderem Reiner Schübel für seine 30-jährige Unternehmenszugehörigkeit geehrt. Sein beruflicher Werdegang stehe stellvertretend für den starken Zusammenhalt und die Kontinuität, die das Unternehmen seit Jahrzehnten prägen, heißt es in der Pressemitteilung.