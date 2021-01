Wirtschaft Biden und RCEP: Was ändert sich für Firmen im Raum Schramberg?

Auf die Frage, ob sich nach der Wahl Joe Bidens die Lage für die Geschäftsbeziehungen mit den USA für deutsche Firmen wieder entspannen wird und die Gefahr von hohen Zöllen auf Autos oder andere Produkte vorbei ist, antwortete Udo Schnell, Vorsitzender der Geschäftsführung, vorsichtig optimistisch: "Ich denke, dass das Handelsumfeld mit dem neuen amerikanischen Präsidenten nicht konfliktarm, aber für die Europäer deutlich berechenbarer wird. Es wird eine neue Sachlichkeit in den transatlantischen Beziehungen geben, die möglicherweise zur Einsicht führt, dass Zölle in unserer arbeitsteiligen Welt kein gutes Rezept für mehr Wohlstand in den einzelnen Volkswirtschaften ist." Mit Blick nach Fernosten mahnt Schnell: "Ich bin auch der festen Überzeugung, dass sich Europäer und Amerikaner darauf besinnen werden, dass es ohne ein kooperatives Miteinander in Handelsfragen nur einen Gewinner geben wird – die Region Asien".

Steffen Engeser, geschäftsführender Gesellschafter der Engeser GmbH, erklärt zur Vereidigung des neuen US-Präsidenten: "Man sollte nicht zu optimistisch sein, dass sich durch den Wahlsieg Bidens alles verbessert. Unsere Bundesregierung wird auch mit Biden harte Verhandlungen zu Kernthemen mit den USA führen. Sich gegenseitig den internationalen Handel durch Strafzölle zu erschweren, hilft weder der USA noch den EU-Staaten. Grund zur Hoffnung, dass sich die wirtschaftlichen Beziehungen mit den USA verbessern, darf es trotzdem geben. Es wäre wichtig für die deutsche Wirtschaft, dass unsere Regierung die Gespräche mit den USA nach dem Amtsantritt Bidens zügig aufnimmt und wieder an einem Strang gezogen wird."

Die Simon-Group in Aichhalden und die Herzog GmbH im Brambach sehen den Amtsantritt Bidens ähnlich gelassen: "Nach unserer aktuellen Einschätzung wird die Neuwahl unser US-Geschäft nicht nachhaltig beeinflussen", erklärt Simon-Geschäftsführer Tobias Hilgert. Und Matthias Aust, Geschäftsführer der Herzog GmbH teilt mit: "Für den Standort Schramberg der Herzog GmbH wird dies kurz- und mittelfristig keine Auswirkungen haben." Dasselbe erwartet Aust auch vom Freihandelspakt in Asien.

Freihandelsabkommen

Zu diesem Freihandelsabkommen antwortet Kern-Liebers-Chef Schnell ausführlich. Er sieht darin "ein geopolitisches Großereignis und eine schwere Hypothek der disruptiven Politik Donald Trumps in und mit dieser Region". Nun stärkten die asiatischen Länder ihre ökonomische Bindung unter sich weiter – und zwar dieses Mal mit China. "China hat den Rückzug der USA genutzt und die Chance ergriffen, um sich in der Region weiter als Führungsnation zu profilieren."

Viele der 15 RCEP-Staaten seien schon über andere Freihandelsabkommen miteinander verbunden gewesen. Das eigentlich Besondere sei, hebt Schnell hervor, dass erstmals die großen nordostasiatischen Wirtschaftsmächte China, Japan und Südkorea über ein Freihandelsabkommen verbunden werden. Zusammen machten die drei Länder mehr als 80 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aller RCEP-Unterzeichner aus.

Wie sich diese Entwicklung auf Europa und auf Kern-Liebes auswirken werde, sei in der Geschwindigkeit und Intensität schwer vorhersehbar. "Klar ist, dass die mit 2,2 Milliarden Menschen und 30 Prozent der Weltwirtschaftsleistung wirtschaftlich bereits heute dynamischste Region der Welt noch wettbewerbsfähiger werden wird, auch wenn der Abbau der Zölle erst sukzessive in den nächsten zwei Jahrzehnten erfolgen wird", erklärte Schnell.

Für Deutschland und die EU müsse das allerdings nicht notwendigerweise von Nachteil sein. Deutsche Unternehmen, die in der Region investieren, produzieren und handeln, dürften sogar vom RCEP-Abkommen profitieren – denn auch für sie wird der Handel innerhalb der Region dadurch erleichtert und sie profitieren von deren erhöhter Wirtschaftsleistung. "Es wird dort eine neue Arbeitsteilung, neue Lieferketten und neue Konkurrenten geben: Wer von dem RCEP-Abkommen profitiert, werden wir erst in ein paar Jahren sehen", erwartet Schnell.

Auch der Chef der Engeser GmbH blickt aufmerksam nach Asien: "Gemessen an der Bevölkerungszahl entsteht durch das Abkommen eine enorme Wirtschaftskraft, welche mit der Europäischen Union vergleichbar ist", stellt Engeser fest. Europa leide weiter unter den Folgen der Pandemie, während die chinesische Wirtschaft schon wieder kräftig zulege. Durch das Abkommen werde China zunehmend unabhängiger von Europa. "Die Geschäftsentwicklung von europäischen Unternehmen, welche beispielsweise in China produzieren oder dorthin Waren verkaufen wollen, wird mittel- und langfristig negativ beeinflusst. Wichtig ist und bleibt, innovativ zu sein und sich einen Wettbewerbsvorteil durch Entwicklungen und Technologien zu sichern", folgert Engeser.

Optimistisch sieht die Hansgrohe SE das Abkommen: "Wir sind positiv gestimmt, weil Asien für uns eine wichtige Rolle spielt und wir auch mit unserer Produktion in China für die Region Asien gut positioniert sind. Der Pakt wird vermutlich der wirtschaftlichen Integration in der Asien-Pazifik-Region dienen und protektionistischen Tendenzen entgegenwirken", erklärt Jörg Hass, Leiter der Unternehmenskommunikation der Hansgrohe SE.