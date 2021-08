1 "Bizerba ist zu einem Vorzeigeunternehmen in Sachen digitale Transformation herangewachsen", lobt die Wirtschaftswoche die Balinger Firma. Foto: Maier

Bizerba setzt erneut Maßstäbe: Das Magazin Wirtschaftswoche zeichnet das inhabergeführte Balinger Familienunternehmen als einen der innovativsten Mittelständler Deutschlands 2021 aus.

Balingen - In dem renommierten Ranking, das von der Unternehmensberatung Munich Strategy jährlich erstellt wird, erreicht Bizerba den hervorragenden zweiten Platz unter 4000 bewerteten Unternehmen.

In ihrer Bewertung hebt die Wirtschaftswoche besonders die technologische Innovationsführerschaft des Balinger Traditionsunternehmens hervor. Bizerba habe sein bisheriges Geschäftsmodell überzeugend um digitale Dienstleistungen ausgeweitet, ohne bei den Ladenwaagen, dem Produkt mit dem Bizerba bekannt wurde, an Qualität einzubüßen. So sei es zuletzt gelungen, auch Amazon davon zu überzeugen, die hauseigene Schneide- und Wägetechnologie in dessen Supermärkten der Zukunft einzusetzen. Bizerba sei unter der Führung von Andreas Kraut zu einem Vorzeigunternehmen in Sachen digitale Transformation herangewachsen.

"Der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und genießt für seine Leistungsstärke weltweit größte Anerkennung. In diesem Umfeld im Ranking unter den innovativsten Mittelständlern in der Bewertung auf Platz zwei ­ zu kommen, erfüllt uns alle im Unternehmen mit großem Stolz", sagt Bizerba-Chef Andreas Kraut. Ob es um die neueste Ladenwaagengeneration K3, um die auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Lösung "Super­smart powerd by Bizerba" oder um die "CleanCut Linerless Solution" gehe – Bizerba bleibe in der Branche wie in den vergangenen 150 Jahren Innovationsführer. "Diese Position erkämpfen wir uns mit Engagement und Teamgeist jeden Tag auf das Neue. Damit sichern wir an allen Standorten in Deutschland, in Europa und weltweit Arbeitsplätze", unterstreicht Kraut.