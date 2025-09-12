Wirthausmuseum Krone in Tegernau: Ein Haus voller Heimeligkeit, historischer Schätze und Kuriositäten

In der Krone Tegernau sind Jahrhunderte an Wirtshauskultur, Abende voller Geselligkeit und zahllose Erinnerungen konserviert. Zum Tag des offenen Denkmals stehen die Türen offen.
Seit 1735 gibt es die Krone in Tegernau, sie ist die zweitälteste Realwirtschaft in der Region und wurde von der letzten Wirtin Luise Kallfaß bis ins hohe Alter von 86 Jahren und beinahe bis zu ihrem letzten Tag als Dorfbeiz in der hergebrachten Form geführt. Seit ihrem Tod im Jahr 1997 kümmert sich ein Verein um das Gebäude und den Wirtshausbetrieb.