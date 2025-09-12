Wirthausmuseum Krone in Tegernau: Ein Haus voller Heimeligkeit, historischer Schätze und Kuriositäten

In der Krone Tegernau sind Jahrhunderte an Wirtshauskultur, Abende voller Geselligkeit und zahllose Erinnerungen konserviert. Zum Tag des offenen Denkmals stehen die Türen offen.

Seit 1735 gibt es die Krone in Tegernau, sie ist die zweitälteste Realwirtschaft in der Region und wurde von der letzten Wirtin Luise Kallfaß bis ins hohe Alter von 86 Jahren und beinahe bis zu ihrem letzten Tag als Dorfbeiz in der hergebrachten Form geführt. Seit ihrem Tod im Jahr 1997 kümmert sich ein Verein um das Gebäude und den Wirtshausbetrieb.

Über vier Etagen hinweg macht das alte Gemäuer die Geschichte greifbar und versetzt den Besucher zurück in die frühere Zeit. Vom 900 Jahre alten Gewölbekeller über das Erdgeschoss mit uriger Gaststube, „Herre-Zimmer“ und Küche übers Obergeschoss mit dem beinahe-herrschaftlichen „Krone-Saal“ und der kargen Schlafkammer der Kallfaß-Luis bis hinauf zum Speicher.

Jeder Gegenstand hat eine Geschichte

Jeder Gegenstand, jeder Wandschmuck und jede Nische in dem Gebäude hat seine eigene Geschichte, an allem hängen Erinnerungen und Anekdoten, und einen großen Teil davon hat Gerhard Wagner parat – aus eigenem Gasthaus-Erleben von Kindsbeinen an, oder weil die Kallfaß-Luis sie ihren Stammgästen an einem der vielen langen Wirtshausabende erzählt hat.

Jeder Wandschmuck, jede Nische hat eine eigene Geschichte. Foto: Anja Bertsch

Und so wird, wie er den Besucher so durchs Gebäude führt, in Wagners Schilderungen die alte Luis wieder lebendig – wie sie auf der Suche nach Weinnachschub den steilen Stieg hinterm Tresen durch die Luke in den Gewölbekeller hinabtauchte und im Zurückkehren mit beiläufiger Bewegung den Staub abwischte, den sich die Flasche in ihrem Lager eingefangen hat.

Rein mechanisch und auf D-Mark gepolt: der alte Zigarettenautomat Foto: Anja Bertsch

Oder wie sich ihr Plätzchen im Alter mit zunehmender Fehlsichtigkeit immer näher an den Fernseher heranbewegte, der seinen Platz über der Eistruhe hatte. Oder wie sie ihrem Faible für Trocken- und Kunstblumensträuße frönte, von denen sich heute noch eine ganze Sammlung auf dem alten Klavier im „Herre-Zimmer“ findet.

Von Lady Di und „Raucherpatina“

Die Gaststätte ist voller Relikte aus frühere Zeit, die hier auf wundersame Weise erhalten sind und die Vergangenheit auf heimelig-wohlige Weise lebendig machen. Ein Exemplar der „Bunte“ mit der Hochzeit von Lady Di auf dem Titelbild. Die Schöller-Eiscremetruhe inklusive der dahinter angepinnten Eis- und Preistafel. Der mechanische Zigarettenautomat, der den Preis für die Schachtel Kippen noch in D-Mark ausweist.

Läuft – nur halt auf ganz eigene Art: Die in die Wand eingelassene Pendeluhr Foto: Anja Bertsch

Die in die Mauer eingelassene Pendeluhr, die bis heute die Stunde schlägt, aber nicht unbedingt im richtigen Moment. Oder die vom Beizen-Umtrieb über die Jahrhunderte hinweg eingedunkelte Decke, deren „Raucherpatina“ noch vor jedem unangemessenen Putz- Weißelversuch verschont wurde, um die Atmosphäre möglichst original zu erhalten, wie Wagner schmunzelnd erzählt.

Gerhard Wagner kennt die Krone von Kindertagen an – und kümmert sich bis heute um ihren Erhalt. Foto: Anja Bertsch

Bemerkenswert auch die Chunscht im „Herrezimmer“, deren zahllose Farbschichten ein Helfer in wochenlanger Feinarbeit abtrug, bis das ursprüngliche Blau wieder zum Vorschein kam. Überhaupt das Blau: Es findet sich an vielen Stellen im alten Gasthaus – an der Kunscht im „Berta-Zimmer“ – sie war die Mutter von Luise –, im Wandanstrich oder am Stuck im „Krone-Saal“.

Zehntausende Stunden an Arbeit

Das alles zu erhalten, zu sanieren und vor dem Verfall zu bewahren kostete und kostet jede Menge Zeit. Federführend dabei ist der eigens gegründete „Verein zur Erhaltung des Gasthauses Krone“, der der Erbengemeinschaft das historische Gemäuer nach dem Tod von Luise Kallfaß abkaufte, es über ein Jahrzehnt hinweg in ungezählten (beziehungsweise: ab der Marke von 30 000 nicht mehr notierten) Arbeitsstunden restauriert und 2008 als Wirtshausmuseum wiedereröffnete.

Schmuckes Äußeres: Das Wirtshausmuseum „Krone“ Foto: Anja Bertsch

Über die Jahre hinweg folgten weitere behutsame Modernisierungen, um das Gebäude für den Wirtshaus-Betrieb auf Vordermann zu halten – der Sanitärbereich zum Beispiel der das „Schisshüsli“ neben dem Wirtshaus ersetzte, eine zumindest in Teilen moderne und professionelle Küchentechnik oder gerade im vergangenen Jahr der Anschluss ans örtliche Nahwärmenetz.

Helfer willkommen, Pächter gesucht

Von den einstmals treibenden Kräften, darunter der im Jahr 2022 verstorbene Hans Viardot, indes sind zwischenzeitlich nur noch Ernst Kallfaß und Gerhard Wagner wirklich aktiv; frische, jüngere Kräfte, die das Projekt in die Zukunft tragen, mögen sich nicht recht finden, bedauert Wagner.

Nach dem Weggang der letzten Pächterin, die das Gasthaus unter anderem mit regelmäßigen Konzerten bespielt hatte, ruht der Wirtschaftsbetrieb des „Gasthaus zur Krone“ aktuell. Die Suche nach einem neuen Pächter läuft.

Zum Tag des offenen Denkmals

am Sonntag 14. September, öffnet das Wirtshausmuseum „Gasthaus Krone“ in Tegernau seine Pforten. Ab 11 Uhr gibt es einen „Musikalischen Frühschoppen“ mit dem Musikverein Tegernau; nachmittags gibt es Führungen von Ernst Kallfaß in den Räumen der Museumswirtschaft. Bewirtet wird mit Bauernwürsten, Kartoffelsalat, belegten Brötchen und Getränken.