Wirte hören im Januar auf: Im „Sod-Karle“ in Seelbach geht eine jahrzehntelange Ära zu Ende

Im „Sod-Karle“ in Seelbach geht eine jahrzehntelange Ära zu Ende

1 Die Zukunft des Lokals ist offen: Die Wirte des „Sod-Karle“ in der Seelbacher Marktstraße hören im Januar auf. Foto: Köhler

Mehr als 30 Jahre bewirteten sie in der Seelbacher Marktstraße ihre Gäste, nun setzen sie sich zur Ruhe: Hubert Weber und Sanda Weber-Glazer kündigen – auch aus gesundheitlichen Gründen – schweren Herzens ihren Abschied an. Wie geht’s jetzt weiter?









Erst der „Sternen“ auf dem Hasenberg, jetzt der „Sod-Karle“ in der Marktstraße: Zumindest vorübergehend müssen sich die Seelbacher von einer weiteren traditionellen Gaststätte verabschieden. Die Wirte, Hubert Weber und Sanda Weber-Glazer, werden die Türen des markanten Gebäudes in der Marktstraße letztmals am 12. Januar öffnen.