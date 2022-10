1 Hans-Jörg Lauble (links) vom "Schwanen" vertritt die badische Seite, Karl-Josef Moosmann vom "Adler" die schwäbische Seite. Nun ist der SWR-Beitrag zum Fohrenbühl für den Bremer Fernsehpreis nominiert. Foto: Dold

Die badisch-schwäbische Grenze auf dem Fohrenbühl: Sie war aufgrund des 70-jährigen Bestehens von Baden-Württemberg Anlass für eine TV-Reportage des SWR im April. Nun ist dieser Beitrag gar für den Bremer Fernsehpreis nominiert – und die Menschen können abstimmen.















Link kopiert

Lauterbach/Hornberg - Die Protagonisten der Reportage haben einiges zu erzählen – es sind Turmwirt Michael End, Adlerwirt Karl-Josef Moosmann und Schwanenwirt Hans-Jörg Lauble. Sie plaudern in dem fünfminütigen Beitrag aus dem Nähkästchen, was es auf dem Fohrenbühl Verbindendes oder Trennendes zwischen Schwaben und Badnern gibt.

Badnerlied erklingt häufig

Michael End wird als waschechter Badner in Württemberg vorgestellt – auch wenn der Turm am Gedächtnishaus gerade mal 15 Meter von der württembergischen Grenze entfernt ist. End weiß aus eigener Erfahrung: "Beim Trinkgeld ist die badische Seite großzügiger." Sonst gebe es aber keine Berührungsängste. So sei das Badnerlied schon oft am Gedächtnishaus erklungen – und auch die Württemberger würden fleißig mitsingen.

Wenige Meter weiter – am Fohrenbühl – wird es historisch. Dort waren einst die Schlagbäume an der badisch-württembergischen Grenze. Da die Zollabfertigung mitunter dauerte, siedelten sich dort die Wirtschaften an – der "Adler" auf der württembergischen Seite, der "Schwanen" auf der badischen. "Die Badner sind früher nach Schramberg zum Arzt, aber zum Einkehren sind sie nicht gekommen", erinnert sich Karl-Josef Moosmann.

Probleme wegen der Konfession

Er hat die Liebe zu seiner Frau Edeltraud im Badischen gefunden. "Das war schwierig, schon alleine wegen der anderen Konfession", sagt der Wirt. Das badische Gemüt ist offenbar sonniger: "Meine Frau lacht mehr als ich", hat Karl-Josef Moosmann festgestellt.

Zwei Häuser weiter – im "Schwanen" – ist alles anders: andere Vorwahl, anderer Landkreise und mitunter auch andere Corona-Regeln. Hans-Jörg Lauble sagt: "Typisch Schwäbisch bedeutet ›Schaffe, schaffe, Häusle bauen‹. Die Badner sind schon eher französisch geprägt, es ist alles lockerer und offener." Unterschiede gebe es nach wie vor, eine Barriere sieht Lauble aber nicht mehr. "Wir müssen zusammenarbeiten, gerade hier auf dem Fohrenbühl", sagt er unserer Redaktion.

Abstimmung bis 21. Oktober

Wer nun für diesen Beitrag des SWR beim Bremer Fernsehpreis "Nah dran" abstimmen möchte, kann eine Reise gewinnen – zur Verleihung des Preises am 4. November samt After-Show-Party und Hotelübernachtung. Der Beitrag zum Fohrenbühl hat die Nummer 27 und ist der einzige aus Baden-Württemberg. Die Abstimmung läuft noch bis Freitag, 21. Oktober.