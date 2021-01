Wirecard Folgen des Finanz-Skandals für die Baar

Eine Zurückhaltung im Wertpapierbereich sei zumindest nicht festzustellen, sagt Katrin De Giovanni, Pressesprecherin der Sparkasse Schwarzwald-Baar. "Eher im Gegenteil. Das schon lange andauernde Niedrigzinsumfeld stellt massive Herausforderungen für Anleger dar. Aus klassischen Zinsanlagen Erträge zu erzielen, ist faktisch unmöglich geworden. Das Wertpapiergeschäft bietet hier viele Möglichkeiten, welche von den Anlegern weiterhin gerne genutzt werden", erklärt sie. Mit Wirecard selbst habe man zu keinem Zeitpunkt Geschäftsbeziehungen gehabt.

Die Volksbank eG nehme eine Sonderstellung ein. Sie ist eine sogenannte Acquirer-Bank – also die Bank des Händlers. "In dieser Funktion ist unsere Hauptaufgabe, Zahlungen von Kunden zu autorisieren und die jeweiligen Summen über unsere Systeme vom Konto des Zahlungspflichtigen abzubuchen. Was einfach klingt, ist in der Realität ein technologisch hoch kompliziertes und reguliertes Geschäftsfeld, das in Deutschland nur von rund einem Dutzend – meist internationalen Großunternehmen – angeboten wird", erklärt Markus Dauber, Co-Vorstandsvorsitzender.

Den Kunden zu kennen werde in der digitalen Welt wichtiger denn je

Man kenne sich mit dem Geschäft gut aus und habe einen speziellen Blick auf den Wirecard-Skandal. Geschäfte mache man mit Kunden, die sich mit der Bank in den eCommerce-Vertrieb entwickelt haben: "Das Prinzip ›Kenne Deinen Kunden‹ ist gerade in der digitalen Welt wichtiger denn je – ansonsten ist der Kriminalität Tür und Tor geöffnet", sagt Dauber.

Die Wirecard AG sei nach Einschätzung der Volksbank überwiegend im eCommerce-Acquiring, international und auch in Ländern, Branchen und Geschäftsmodellen aktiv gewesen, "in denen wir auch aufgrund unserer vorsichtigen Risikostrategie nicht tätig sind."

Händlerkunden der Volksbank haben keinen Schaden erlitten, auch von den Privatkunden sei der Bank kein Fall bekannt: "In den letzten Monaten bekommen wir sehr viele Anfragen von enttäuschten und ehemaligen Wirecard-Händlerkunden. Offensichtlich haben diese jetzt leidlich erlebt, dass es nicht nur wichtig ist, welche Geschäfte man macht, sondern vor allem mit wem."