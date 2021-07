Aus AHG wird Alphartis Horber Autohändler wird zu AG

Eine neue Marke ist geboren: Als Aktiengesellschaft und mit dem neuen Namen Alphartis SE geht die AHG Gruppe in die Zukunft, die das Unternehmen als "aussichtsreich" bezeichnet. Firmenlenker Rolf Heinzelmann wechselt in den Aufsichtsrat und übergibt die operative Verantwortung an Albrecht Wollensak.