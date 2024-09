Wird sie wieder zum „Biest“?: Gloria aus Rottenburg legt im „Sommerhaus der Stars“ los

Die nächste Stufe im Reality-TV wird gezündet: Gloria Glumac ist beim „Sommerhaus der Stars“ dabei. Es gehört sicherlich bei den Zuschauern zu einem der beliebtesten Formate unter den Reality-Shows. Im Streaming auf RTL+ ist die erste Folge schon zu sehen. An diesem Dienstag geht es auch im linearen Fernsehen auf RTL los. Im Streaming ist ab Dienstagabend dann schon die zweite Folge zu sehen.

Worum geht es? Acht mehr oder weniger bekannte Promipaare kämpfen in einer WG im Bocholter Land um den Titel „DAS Promipaar 2024“. Dabei müssen sie wieder Spiele absolvieren. Der eine oder andere Schlagabtausch zwischen den Paaren und auch innerhalb der Beziehungen sind dabei garantiert. Unter den ehemaligen Teilnehmern sind so prominente Namen wie Mario Basler, Micaela Schäfer oder Martin Semmelrogge dabei. Auch Patrick Romer („Bauer sucht Frau“), mit dem Gloria eine kurze Liaison hatte, war schon mit dabei.

Nach der „toxischen Beziehung“ folgt Michael

Für Gloria ist das „Sommerhaus“ eine besondere Premiere. Denn sie ist erstmals mit ihrem neuen Partner Michael zu sehen. Bekannt ist sie zuvor durch Sendeformate geworden, bei denen sie zusammen mit ihrem Ex Nikola Glumac teilgenommen hat. Oder wie beim „Großen Promibüßen“, als es auch noch um die Aufarbeitung der „toxischen Beziehung“, wie es Gloria nennt, ging.

„Michael und waren zum Zeitpunkt des Drehs ziemlich frisch zusammen. Das ‘Sommerhaus‘ hat uns noch mehr zusammengeschweißt“, berichtet sie nun im Gespräch mit unserer Redaktion.

Erste TV-Erfahrung für den neuen Partner

Für Michael sei die Teilnahme völliges Neuland gewesen. „Deswegen wirkt er auch etwas schüchtern und kühl in der ersten Folge“, erzählt die 32-Jährige. Es sei nicht sein Ziel gewesen, so in die Öffentlichkeit zu gehen. „Aber er hat es für mich gemacht. Das ist ein sehr schöner Liebesbeweis.“ Im „normalen“ Leben ist Michael Projektmanager, nebenbei arbeitet er als Barkeeper.

Wird es noch so hoch hergehen bei Gloria wie in früheren Zeiten? Bei „Temptation Island“ oder „Prominent getrennt“ hatte die Rottenburgerin den Ruf als „Biest“, die ihrem Ex Niko das Leben teilweise zur Hölle gemacht habe, so der Vorwurf.

Gibt es „Giftpfeile“ in Richtung Konkurrenz?

Da muss Gloria die Zuschauer etwas „enttäuschen“. „Wir streiten kaum“, berichtet sie. „Aber in den Spielen bin ich trotzdem hochmotiviert und auch mal aufbrausend, aber nicht gegenüber Micha.“ Gewisse „Giftpfeile“ gegenüber der Konkurrenz sind also wohl nicht ausgeschlossen.

Gloria und Michael beim Einzug in das Sommerhaus. Foto: RTL

Gegen wen treten die beiden denn überhaupt an? Der Prominenteste unter den „Promis“ ist wohl der Schauspieler Raul Richter (37, früher bekannt aus „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, früherer „Let’s Dance“-Teilnehmer und festes Ensemble-Mitglied in der beliebten ZDF-Krimiserie „Notruf Hafenkante“). Er ist mit seiner Partnerin Vanessa Schmitt (28) dabei und gesteht gleich zu Beginn bei RTL, dass er einmal fremd gegangen sei, was die Beziehung auf eine harte Probe gestellt habe. Ebenfalls bekannt ist die Designerin Sarah Kern (55), die mit ihrem Partner Tobias Pankow (39) mit an Bord ist.

Weitere Teilnehmer laut RTL: TV-Sternchen Alessia Herren (23, Tochter von Willi Herren) und Can (28), Model & Influencerin Tessa Bergmeier (34) und Freund Jakob (38), Reality-“Icon“ Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) Model Theresia Fischer (32) und Stefan Kleiser (57) sowie „Influencer und Herzensbrecher“ Umut Tekin (26) und Emma Fernlund (23).

Ein Paar findet Gloria „maximal unangenehm“

Und wen findet die in Starzach-Wachendorf aufgewachsene Gloria von den anderen Pärchen sympathisch und wen nicht? „Gut leiden kann ich Raul und Vanessa, Alessia und Can, Theresia und Stefan, Sarah Kern und Tobi. Und von Sam und Rafi fand ich Rafi sympathischer.“ Das bedeutet also, dass es auch Pärchen gab, bei denen Glorias Sympathien eher spärlich sind. „Es gab schon einige schwierige Paar. Tessa ist zum Beispiel Veganerin, ich liebe Fleisch.“ Das birgt Konfliktpotenzial. Und Emma und Umut fand sie „maximal unangenehm“. Also genügend Stoff für Reality-TV-Fans.