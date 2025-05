1 Friedrich Merz wollte schon lange an die Spitze – nun hat er es geschafft. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Kay Nietfeld

An diesem Dienstag soll das Kabinett von Friedrich Merz vereidigt werden – und der 70-Jährige zum Bundeskanzler gewählt werden. Könnte das noch scheitern?









Link kopiert



An diesem Dienstag soll Friedrich Merz zum zehnten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt werden. Gut zehn Wochen nach der Bundestagswahl im Februar will die neue Bundesregierung aus Union und SPD am Dienstag ihr Amt antreten. Dafür nötig ist zumindest in den ersten beiden Wahlgängen die sogenannte Kanzlermehrheit.