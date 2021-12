1 Für viele ein Schreckensbild in Zusammenhang mit Corona: die Behandlung auf der Intensivstation. Foto: Roessler

Rund 90 Prozent der Corona-Patienten auf Intensivstationen sind ungeimpft. Das sagt das Landessozialministerium. Angelika Reutter, die für die AfD im Calwer Kreistag sitzt, bezweifelt die Aussagekraft dieser Zahlen – weil der Impfstatus gar nicht erfasst werde. Ministerium und Klinikverbund widersprechen deutlich.















Kreis Calw - Erst wenige Tage ist es her, dass Calws Landrat Helmut Riegger in einem Kreistagsausschuss über die örtliche Corona-Lage sprach. Der Tenor: Diese müsse als "katastrophal" bezeichnet werden. Und die meisten Corona-Patienten, die auf den Intensivstationen landen würden, seien ungeimpft. Das baden-württembergische Sozialministerium spricht von einer Größenordnung in Höhe von 90 Prozent.

Abfrage Impfstatus

Angelika Reutter, die für die AfD im Calwer Kreistag sitzt, wandte sich in dieser Angelegenheit nun mit einer Stellungnahme an unsere Redaktion. Denn: Sie bezweifelt, dass diese Zahl auf seriösem Weg zustande gekommen ist.

Das sagt Angelika Reutter

Grundsätzlich hält sie "eine genaue Erläuterung der Fallzahlen" für notwendig. Reutter schreibt, "nach Informationen von Klinikpersonal" werde "der Impfstatus der Patienten in der Anamnese nicht erfasst, somit zählen alle natürlich als Ungeimpfte. Nachfragen bei Angehörigen oder bei wachen Patienten ergeben in großer Mehrheit, dass sie doppelt geimpft sind". Daher halte sie die Angaben, laut denen 90 Prozent der Corona-Patienten auf Intensivstationen ungeimpft seien, für unseriös.

Das sagt das Sozialministerium

Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt das Sozialministerium des Landes zunächst, dass sich das Verhältnis von Ungeimpften zu Geimpften auf den Intensivstationen "seit Beginn der vierten Welle" in einer Größenordnung von etwa 90 zu zehn Prozent bewege. "Das sind die Erfahrungswerte, die auch uns berichtet werden", schreibt Pascal Murmann, Pressesprecher des Ministeriums, in seiner Stellungnahme.

Doch könnte das auch damit zusammenhängen, dass schlicht und ergreifend der Impfstatus nicht erfasst wird?

Nach Auskunft von Murmann scheint das ausgesprochen unwahrscheinlich. Denn: Kliniken seien gemäß Paragraf sechs des Infektionsschutzgesetzes seit dem 11. Juli dieses Jahres verpflichtet, bei Corona-Patienten nicht nur Krankenhausaufnahmen und -entlassungen, sondern auch intensivmedizinische Behandlungen und Beatmungsmaßnahmen sowie "die bei den betreffenden Personen erfolgte Covid-19-Schutzimpfungen einschließlich der Art der verwendeten Impfstoffe zu melden". Mit anderen Worten: Wird der Impfstatus nicht erfasst, handelt es sich um einen Verstoß gegen das Gesetz.

Eine Einschränkung gibt es allerdings: Sollte der Impfstatus unklar sein oder der entsprechende Nachweis nicht sofort vorgelegt werden können, gelte der Patient zunächst als ungeimpft. Sobald eine Bestätigung erfolge, könne das aber korrigiert werden.

Das sagt der Klinikverbund

Auch beim Klinikverbund Südwest, zu dem unter anderem die Krankenhäuser in Calw und Nagold gehören, zeigt man sich irritiert. "Selbstverständlich wird im Klinikverbund Südwest der Immunstatus der Covid-19-Patienten ausnahmslos erfasst, in der Krankenakte hinterlegt und ist über das Medizincontrolling somit auch datenschutzkonform und anonymisiert zweifelsfrei statistisch auswertbar", schreibt Ingo Matheus, Pressesprecher und Leiter Stabsstelle Unternehmenskommunikation des Klinikverbunds, auf Anfrage.

Überhaupt erachtet der Sprecher es offenbar als rätselhaft, warum Krankenhäuser solcherlei Daten verschleiern sollten.

"Wir als Klinikträger haben keinerlei Vorteil und Interesse daran, dramatisierende oder geschönte Fakten und Zahlen zur pandemischen Lage nach außen zu geben, wir spiegeln lediglich die Realität ungeschönt wider", betont Matheus. Aus Sicht der Kliniken und deren Mitarbeiter, "die nach fast zwei Jahren Pandemie weit über dem physischen und psychischen Limit arbeiten", sei es darüber hinaus "mehr als bedauerlich, dass es offenbar innerhalb der Gesellschaft nach wie vor einzelne Gruppierungen gibt, welche wissenschaftliche Fakten und klinische Statistiken – und damit letztlich den täglichen Kraftakt der Belegschaft – regelhaft anzweifeln".

Auch das Verhältnis von Ungeimpften zu Geimpften kann der Sprecher im Kern bestätigen. Von 63 seit Anfang Oktober bis Ende November im Klinikverbund auf Intensivstationen behandelten Corona-Patienten seien lediglich 17 geimpft gewesen. In dieser Stichprobe waren entsprechend rund 73 Prozent ungeimpft. Allerdings gibt Matheus zu bedenken, dass es wenig Sinn mache, zu kleine Einheiten, Standorte oder Zeiträume isoliert zu betrachten, "da dann aufgrund der ›geringen‹ absoluten Zahlen keine Aussagekraft bestünde".

Am Standort Calw beispielsweise seien am Freitag drei Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt worden, "alle drei beatmet, alle drei nicht geimpft".

Divi-Register

AfD-Rätin Reutter stört indes noch ein anderer Umstand: die mutmaßliche Reduzierung von Intensivbetten im Kreis Calw. Die AfD hatte jüngst eine Anfrage gestellt, die auf Diskrepanzen zwischen den Angaben des Landkreises und dem sogenannten "Divi-Register" (das Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz Divi) bei der Zahl der freien Intensiv-Betten verwies.

Das sagt Angelika Reutter

Aktuell (Stand 1. Dezember), so schreibt Reutter, würden laut Divi-Intensiv-Bettenregister im Kreis Calw "nur fünf Personen bei einer Gesamtbettenzahl von 23 mit Covid-Erkrankungen behandelt. Nach meiner letzten Recherche vom 8. November 2021 stand noch eine Intensivbettenzahl von 28 zur Verfügung". Es sei "nicht nachvollziehbar, warum Betten während einer Pandemie reduziert beziehungsweise zur Behandlung gesperrt werden. Die Problematik allein auf das Pflegepersonal zu schieben, ist nicht hilfreich". Die Abwanderung von Pflegepersonal sei hausgemacht. Und: "Würden wir unser Pflegepersonal so fürstlich entlohnen wie Impfärzte und ihnen die Wertschätzung entgegen bringen, die sie verdient haben, könnte der Pflegenotstand bald Geschichte sein", meint Reutter.

Das sagt das Sozialministerium

Sprecher Pascal Murmann erklärt, dass die Bettenzahl, die zur Verfügung stehe – also Betten die "betrieben" werden können – vor allem "vom einsetzbaren Personal" abhängen würden. "Es ist bekannt, dass das Personal in den Krankenhäusern jenseits aller Belastungsgrenzen arbeitet und deshalb Kliniken Betten abmelden müssen wegen Ausfällen bei Krankheit, Kündigungen oder Reduzierung der Stellenanteile", so der Ministeriumssprecher.

Das sagt der Klinikverbund

Klinikverbund-Sprecher Matheus erläutert, dass die Anzahl der belegten Intensiv-Betten zum Teil sogar stündlich schwanke – wenn jemand versterbe, auf Normalstation oder in eine andere Klinik verlegt werde. Was die "betreibbaren" Betten angehe, so bestätigt auch Matheus, dass deren Anzahl "maßgeblich vom zur Verfügung stehenden Personal in den jeweiligen Schichten als auch dem Erkrankungsschweregrad der behandelten Patienten" abhänge. Anders gesagt: Selbst wenn an zwei Tagen dieselbe Zahl an Mitarbeitern vor Ort wäre, kann die Zahl der Betten schwanken, wenn ein Patient durch seine Krankheit einen höheren Behandlungsbedarf habe und dadurch mehr Kräfte bindet. Gerade in der kalten Jahreszeit würden zudem wie jedes Jahr krankheitsbedingt auch mal vermehrt Mitarbeiter ausfallen.

Impfdurchbrüche

Abseits aller Statistik steht unterdessen trotzdem auch eines fest: Es gibt sie, die Impfdurchbrüche – die Geimpften, die dennoch an Corona erkranken. Klinikverbund-Sprecher Matheus ist es in diesem Zusammenhang allerdings wichtig, diese "sorgsam differenziert" zu betrachten. Gerade ältere Menschen, die bereits an vielen Erkrankungen leiden, hätten durch die Impfung "eine signifikante Verbesserung der Überlebenschancen", wenn sie Covid-Symptome entwickeln. "Noch vor wenigen Monaten und ohne Impfschutz wären diese Patienten mehrheitlich verstorben", betont Matheus. In dieser Gruppe zeige sich eines besonders deutlich: "Geimpfte multimorbide (von vielen Erkrankungen gleichzeitig betroffen, Anm. d. Red.) Patienten sterben wenn in aller Regel heutzutage mit Covid-19, die Ungeimpften an", so der Sprecher. Der Altersdurchschnitt aller Corona-Patienten im Klinikverbund liege seit Oktober bei den Geimpften bei 71, bei den Ungeimpften bei 51 Jahren. 41 Prozent aller Covid-19-Patienten, die seit Anfang Oktober auf der Intensivstation behandelt werden mussten, seien indes verstorben. Und "davon waren drei Viertel ungeimpft", sagt Matheus.