Wird FDS zum Corona-Hotspot? Angst vor dem Lockdown-Hammer

Doch was wird Samstag oder spätestens Montag noch erlaubt sein?

Fakt ist, so Rathaussprecherin Inge Weber: "Nachdem dieser Wert auf Horb bezogen ja schon überschritten ist – obwohl ein Herunterbrechen auf einzelne Gemeinden nicht vorgesehen ist – hat Oberbürgermeister Rosenberger bereits am Montag dieser Woche mit dem ersten Landesbeamten Reinhard Geiser gesprochen und mögliche Maßnahmen für Horb angesprochen, falls sich dieser Trend bis Ende der Woche fortsetzt."

Lesen Sie auch: Ausgangsverbot schon ab Sonntag?

Landkreissprecherin Sabine Eisele: "Mit Blick auf die in den vergangenen drei Tagen sehr stark gestiegenen Infektionszahlen ist zu befürchten, dass wir am Samstag weitere Einschränkungen zur Reduzierung der Kontakte verfügen müssen. Wir sind darauf vorbereitet und werden – sofern die Inzidenzzahlen so eintreffen – am Samstag eine Allgemeinverfügung erlassen. Die Allgemeinverfügung wird in diesem Fall am Sonntag in Kraft treten."

Stadt Horb handelt bereits: Sporthallen geschlossen

Eine Maßnahme ist jetzt schon beschlossen, so Weber: "Heute haben Oberbürgermeister Rosenberger und der geschäftsführende Schulleiter der Horber Schulen inklusive Empfingen und Eutingen Götz Peter darauf verständigt, dass aufgrund der Entwicklung des Infektionsgeschehens ab Montag, 14. Dezember sämtliche Horber Sporthallen und Schwimmbäder für den Schulsport geschlossen bleiben. In geschlossenen Räumen darf kein Sportunterricht stattfinden. Über Sportunterricht im Freien entscheidet die Schule selbst.

Wann hat mein Kind beim Lockdown-Hammer Schule?

Götz Peter, geschäftsführender Schulleiter und Rektor der Gemeinschaftsschule: "Eine Entscheidung wird voraussichtlich an diesem Freitag getroffen. Es wird immer wahrscheinlicher, dass wir ab Montag, 14. Dezember, in den Wechselbetrieb gehen. Hiervon betroffen wären allerdings ausschließlich die Klassen 8 und höher. Ausgenommen hiervon sind laut ›Corona-Verordnung Schule‹ jedoch die Abschlussklassen. Diese werden weiterhin den Präsenzunterricht besuchen."

MGG-Rektor Georg Neumann: "Wir werden am heutigen Freitag den Schülern der Klassen 8 bis 10 mitteilen, ob sie in der A- oder der B-Gruppe sind. Die A-Gruppe hat in der ersten Woche Montag, Mittwoch, Freitag Unterricht, in der zweiten Woche dann Dienstag und Donnerstag. Die B-Gruppe dann an den anderen Tagen. Das wurde von der Schulkonferenz so gewünscht, damit die Schüler im Schulrhythmus bleiben. Damit sind wir vorbereitet."

Dirk Drexlin, Vize-Rektor der Berufsschule Horb: "Wir warten ab, was passiert. Wir sind auf alles vorbereitet – Wechselunterricht oder Fernunterricht. Wir bemühen uns, den Präsenzunterricht so weit wie möglich aufrecht zu erhalten –­ der ist intensiver als der Fernunterricht. Bei Wechselunterricht in mehreren Gruppen kommen die Schüler nicht so schnell voran. Aber an einem Testtag vor den Herbstferien haben wir komplett Fernunterricht gemacht – die Übertragung aus den Klassenräumen und die anderen Formen haben gut funktioniert."

Viele Eltern in Quarantäne-Angst

Einige Eltern lassen ihre Kinder nicht mehr in die Kita gehen. Ein Vater aus einem Horber Ortsteil: "Ehe unser Kind sich dort mit Corona ansteckt oder mit einem Corona-infizierten Kind oder Erzieher in Kontakt kommt und wir Weihnachten in Quarantäne verbringen müssen, ist das wohl besser so."

Bleiben auch Schüler wegen Corona freiwillig zu Hause?

Berufsschul-Konrektor Drexlin: "Es gibt ein paar Schüler, die wegen der Infektionsgefahr nicht in die Schule kommen wollen. Dieser Anteil liegt bei ungefähr drei Prozent. Die schalten wir per Video zu."

MGG-Rektor Neumann berichtet: "Es gibt ganz wenige Schüler, die zu Hause bleiben. Weil beispielsweise Angehörige Risikopatienten sind. Das unterstützen wir." Weil der Schulträger –­ die Stadt Horb – schnell reagiert hat und Tablets angeschafft hat, kann man sich auch um die Schüler zu Hause kümmern."

Übrigens: Die Realschule meldet, dass drei weitere Schüler in den Klassenstufen 9 und 10 positiv auf Corona getestet wurden. Weitere Schüler sind laut Mitteilung der Schule nicht betroffen beziehungsweise nicht in Quarantäne.

Wie ist die Stimmung in der Gastronomie?

Beate Gaiser, Kreisvorsitzende des Deutschen Hotel und Gaststättenverbandes: "Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir zu Weihnachten die Gastronomie wieder öffnen dürfen. Mittlerweile ist die Stimmung so: Lieber jetzt einen richtigen Lockdown mit einer klaren Öffnungsperspektive. Das Rumgeeiere nervt."

Und einige Hoteliers und Gastronomen geraten schon in Liquiditäts-Probleme. Gaiser: "Bis auf den Abschlag für die Novemberhilfen kenne ich keinen Kollegen, der das Geld schon bekommen hat. Die Reserven schmelzen so langsam weg."

Carsten Müller, Sprecher der Wirte bei Horb Aktiv: "Die Abschlagszahlungen sind gekommen – bis zu 10.000 Euro. Allerdings: Für Hotels mit hohen Fixkosten ist so etwas ein Nasenwasser. Kneipen sind auch hart betroffen – sie haben Null Einnahmen, waren am längsten vom ersten Lockdown betroffen. Zwar haben alle Gastronomen versucht, sich im Sommer ein finanzielles Polster aufzubauen, aber die Fixkosten laufen ja weiter."

Das Gleis Süd und viele andere Speisegaststätten dürfen Essen zum Mitnehmen anbieten. Hilft das?

Carsten Müller: "Insgesamt bieten mehr Gastronomen Liefer- und Abholservice an. Das führt bei einzelnen natürlich zu Umsatzrückgängen. Dass der Lieferdienst aber die Fixkosten und die Löhne trägt – davon sind viele Unternehmen weit weg. Wir alle hoffen, dass wir mit dem Liefer- und Abholservice das Personal so gut wie möglich halten können. Wer wenig Liquidität hat, für den wird es jetzt schwer. Wir Gastronomen freuen uns über jede Bestellung. Alle in unserer Branche müssen gucken, dass es uns im nächsten Jahr noch gibt!"

Versetzt ein noch härterer Lockdown durch den Kanzler-Ministerpräsidenten-Gipfel am Sonntag dem Horber Handel den Todesstoß?

City-Manager Thomas Kreidler: "Ein Lockdown ab Montag würde den Horber Handel hart treffen. Wir hoffen, dass der frühestens nach Weihnachten kommt. Unstrittig ist der Horber Handel nicht die 'Spreading-Hochburg'."

In den letzten Jahren, so Kreidler, hat der Horber Handel vor allem nach dem dritten Advent profitiert. Der City-Manager: "Dann kamen die Kunden, die in den Oberzentren wie in Stuttgart nichts gefunden haben, um hier die Weihnachtseinkäufe zu machen. Durch die jetzige Lage hat ein Umdenken stattgefunden. Der Horber Familienvater mit Kindern hat jetzt die Sorge: Wo bekommt man möglichst schnell die Geschenke her? Es wäre kontraproduktiv, gerade jetzt in Shopping-Malls wie Breuningerland zu gehen. Der Appell des Horber Handels lautet: Bleibt hier, da seid ihr sicher!"

Hoffnung macht dem City-Manager auch der City-Gutschein. Thomas Kreidler berichtet: "Auch in diesem Jahr ist bei den Verkäufen eine deutliche Steigerung zu verzeichnen. Damit bleibt das Geld in Horb – und lässt hoffentlich auch im Weihnachtsgeschäft hier die Kassen klingeln. In manchen Branchen macht das Weihnachtsgeschäft 40 Prozent des Jahresumsatzes aus!"

Die Landesregierung hat am 4. Dezember einen Erlass an die "Hotspot"-Kommunen beschlossen. Er gilt beim Überschreiten der Inzidenzzahl von 200 auf 100.000 Einwohner.

Ausgangssperre: Das Verlassen der Wohnung zwischen 21 und 5 Uhr ist nur aus triftigen Gründen erlaubt. Ausnahme: Beruflich und für Retter (Feuerwehr, DRK), Begleitung von Minderjährigen, Begleitung Sterbender und von Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen, Schwerkranke, Versorgung und veterinärmedizinische Behandlung von Tieren.

Nur noch fünf Personen: Im öffentlichen und privaten Raum dürfen sich nur noch Personen zweier Haushalte treffen, maximal jedoch fünf Personen. Kinder des jeweiligen Haushaltes bis einschließlich 14 Jahren sind hiervon ausgenommen. Verwandte in gerader Linie, Ehegatten, Lebenspartner oder Lebensgefährten in nicht ehelicher Lebensgemeinschaft, die nicht Teil dieser Haushalte sind, dürfen an den Ansammlungen und privaten Veranstaltungen nicht mehr teilnehmen.

Dienstleistungen: Friseurbetriebe sowie Barbershops und Sonnenstudios werden geschlossen.

Handel: Verbote von besonderen Verkaufsaktionen (zum Beispiel Räumungs- oder Schlussverkäufe, besondere Rabattaktionen), bei denen unter anderem aufgrund des Eventcharakters oder erwarteten zusätzlichen Publikumsverkehrs ein größerer Zustrom von Menschenmengen erwartet werden kann.