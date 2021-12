1 Ist Enzklösterle auf dem Weg zur Metropole? Bald Skyline statt Schwarzwald? Foto: Fritsch

In unserer Berichterstattung ist das Heidelbeerdorf Enzklösterle plötzlich – irrtümlich – zur Stadt erklärt worden. Kann ja mal vorkommen. Und Bürgermeister Sascha Dengler bedankte sich auf Facebook sogar dafür! Wenn das kein Anlass ist, sich mal zu fragen, wie schnell das Dorf tatsächlich Stadt werden könnte...















Enzklösterle - Also das passiert so ziemlich nie: ein Dankeschön für einen Fehler. In der gedruckten Ausgabe des Schwarzwälder Boten wurde Enzklösterle unlängst aus Versehen prompt zur Stadt ernannt. Dafür zeigte sich der ehrenamtliche Bürgermeister Sascha Dengler direkt dankbar auf Facebook und kommentierte: "Vielen Dank Schwarzwälder Bote für die Verleihung des Stadtrechtes an das Heidelbeerdorf Enzklösterle. Wir sind uns den großen Herausforderungen, die damit einhergehen, durchaus bewusst und werden behutsam damit umgehen." Ach ja? Wir haben uns mal Gedanken gemacht, was dann alles geschehen könnte. Aber Achtung: Alles nicht ganz ernst gemeint!