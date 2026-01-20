Wird der Führerschein billiger?: Was Lörracher Fahrlehrer von den Minister-Plänen halten

Ein Führerschein ist teuer. Aus der Politik kommen Vorschläge, den „Lappen“ einfacher und bezahlbarer zu machen. Lörracher Fahrlehrer halten davon wenig. Warum?
„Wir haben hier in Deutschland weltweit mit die besten Fahrschulen und Fahrausbildungen. Und das soll auch so bleiben.“ Das findet Baki Tasci, der seit 36 Jahren im Geschäft ist und in Lörrach eine Fahrschule in der Wallbrunnstraße betreibt. Auf die schnelle Tour den Führerschein erwerben? Das sieht er kritisch. „Die jungen Leute werden sowieso immer sensibler“, erlebt er im Tagesgeschäft. Daher wären zusätzlicher Zeitdruck und Verunsicherung alles andere als wünschenswert.