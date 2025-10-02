Wirbelsturm: Hurrikan Imelda fegt über Bermuda

Hurrikan «Imelda» hat Bermuda erreicht. Hoffnungen auf ein Vorbeiziehen des Sturms erfüllten sich nicht - nun peitscht er mitten in der Nacht über die Inselgruppe im Nordatlantik.
Hamilton - Der Hurrikan "Imelda" hat die Inselgruppe Bermuda im Nordatlantik erreicht. Mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von 155 Kilometern pro Stunde bewege sich das Zentrum des Sturms der Stufe zwei von fünf in den kommenden Stunden über die Insel, teilte das US-Hurrikanzentrum am späten Mittwochabend (Ortszeit) mit.