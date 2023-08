Zunächst war der 23. Juli 1986 ein normaler Sommertag. Nachmittags kam der angesagte gewittrige Regen. Um Calmbach wurde es ungewöhnlich dunkel.

Tornado von 1986 Dann erreichte kurz nach 18.45 Uhr ein Tornado vom Eyachtal und Oberen Eiberg her das Gebiet Leimenäcker oder den Raugrund, wie die im Norden Calmbachs entstandene Siedlung allgemein genannt wird. Das Geräusch, ähnlich dem von fahrenden Panzern, verband sich mit lautem Zerbersten von Holz. Baumwipfel und Äste flogen durch die Luft, und Bäume wurden abgeknickt wie Streichhölzer. Kaum mehr als eine Minute dauerte der Spuk. Vom Eiberg hinunter ins Enztal und hinauf zum Hengstberg zog sich eine sechs Kilometer lange und bis zu 600 Meter breite Schneise.

Wie durch ein Wunder gab es keine Verletzten und – abgesehen von der forstwirtschaftlichen Katastrophe mit 50 000 Festmetern Sturmholz auf 160 Hektar zerstörter Waldfläche – keinen großen Sachschaden.

Begonnen hatte alles mit der Windhose, die sich gegen den Uhrzeigersinn drehend aus den dunklen Wolken zum Boden hin beschleunigte. Die Einwohner von Calmbach und Höfen versetzte das gleichermaßen unaufhaltbare wie unvorhersehbare Naturereignis, das zwischen beiden Orten hindurchfegte, in Angst und Schrecken. Im Wald über den Dörfern am Hengstberg machte der Wirbelsturm auf halber Strecke über Höfen vor Langenbrand und Schömberg Halt.

Oberhalb vom Raugrund lagen die wie Streichhölzer abgeknickten Bäume kreuz und quer. Ein Hausdach wurde auf einer Seite abgedeckt, und kleinere Gebäudeschäden wurden registriert. Auf der B 294 zwischen Calmbach und Höfen stürzten Bäume auf einen 30 000 Liter Kraftstoff mitführenden Tanklastzug. Aber rundum hatten die Menschen Glück: Niemand wurde verletzt.

Der Tornado wurde der Stufe zwei zugeordnet. Dies bedeutet, dass er mit einer Geschwindigkeit von 180 bis 250 Kilometern pro Stunde über das Enztal jagte und seine zerstörerische Wucht zeigte.

Blockiert waren die Bahnstrecke und die B 294. Mit 100 Mann waren die Feuerwehren von Wildbad, Calmbach und Höfen im Einsatz.

Foto: Hans Schabert

Zwei Menschen sterben

Wirbelsturm von 1968 Schlimmer waren die Folgen des Tornados, der am 10. Juli 1968 den – damals noch – nördlichen Kreis Calw mit Ottenhausen und Birkenfeld sowie Pforzheim getroffen hatte. Er war stärker und ausdauernder, hatte die Stufe vier. Dies bedeutet, dass dieser Wirbelsturm mit 330 bis über 400 Kilometer pro Stunde seine ruinöse Bahn zog.

Leider kamen in Ottenhausen auch zwei Menschen ums Leben: die Eltern des damaligen Neubulacher Bürgermeisters Dietmar Nittel, Frieda und Emil Nittel, deren Grab bis heute im Kirchhof von Ottenhausen an das Geschehen erinnert.

Außerdem gab es 200 Verletzte. Der Sachschaden betrug damals mehr als 100 Millionen Mark. Es wurden 1750 Gebäude beschädigt oder zerstört. Ein Industriekamin wurde umgeworfen. Autos wirbelten durch die Luft und wurden zu Hunderten beschädigt.

Meist zwischen Mai und August

Vorhersagen Auch wenn sich die Wetterprognosen verfeinert haben und recht präzise geworden sind, schreibt der Deutsche Wetterdienst auf seiner Homepage: „Wir können keine Tornados vorhersagen.“ Meist treten sie zwischen Mai und August in den Nachmittags- oder Abendstunden auf, erklären die Experten. Entstehen können sie – vereinfacht dargestellt – wenn gewittrige Wolken niedrig hängen und sich in den unteren 500 bis 1000 Metern die Windstärken und -richtungen stark ändern. Dann kommt es zu den sogenannten Windscherungen, welche die Luft in Rotation versetzen und eine zerstörerische Windhose bilden können. Jährlich treten in Deutschland im Schnitt 40 Tornados auf, von denen vier so stark oder stärker sind wie der vor 37 Jahren zwischen Calmbach und Höfen.