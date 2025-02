Handzeichen, Lichthupe, Warnblinker und Co. Die „geheime“ Sprache auf der Straße

Über die Jahre hat sich zwischen Verkehrsteilnehmern eine inoffizielle Sprache entwickelt. Meist geht es darum, den anderen Fahrer auf etwas aufmerksam zu machen. Was es für Zeichen und Gesten gibt, was erlaubt ist und was nicht – wir haben mit dem ADAC darüber gesprochen.