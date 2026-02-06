Auch „Whisky-Drama“ hinterlässt offene Fragen: Deshalb muss Appenweiers Bürgermeister keine Amtsenthebung befürchten

Die Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Appenweierer Bürgermeister Viktor Lorenz wurde vom Landratsamt abgelehnt. Folgen hat das Ganze dennoch.
Das Landratsamt Ortenaukreis hat die zentralen Vorwürfe aus der Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Appenweiers Bürgermeister Viktor Lorenz geprüft. Dabei wurde auch bewertet, ob ein Amtsenthebungsverfahren in Betracht kommt. Nach der vorliegenden Sach- und Rechtslage sieht das Kommunalamt des Kreises keine Grundlage für eine Amtsenthebung, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung. Die gesetzlichen Voraussetzungen würden hierfür nicht vorliegen. Ein Überblick.