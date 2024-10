„Wir werden unbequem sein“: Das sagen die Kinzigtäler Bürgermeister zur Schließung der Wolfacher Notfallpraxis

1 Die Notfallambulanz ist bisher im Wolfacher Ortenau-Klinikum zu finden gewesen. Foto: Reinhard

Die Kinzigtäler Bürgermeister wollen sich für den Erhalt der Wolfacher Notfallpraxis einsetzen.









Der Ärger ist groß: Seitdem bekannt wurde, dass die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemburg (KVBW) im Land 18 Notfallpraxen schließen will, darunter die Wolfacher (wir berichteten), formiert sich überall im Kinzigtal Widerstand. Neben mehrere Unterschriften Aktionen wie die der SPD-Landtagsfraktion wollen auch die Bürgermeister des Kinzigtals den Vorgang nicht einfach geschehen lassen. Sie haben sich am gestrigen Dienstag zu einem Gespräch im Wolfacher Rathaus getroffen, um dort ihrem Protest gegen die Pläne der KVBW Ausdruck zu verleihen und zu überlegen, wie sie gegen die Schließung der Notfallpraxis vorgehen wollen. Die Gemeinden Wolfach, Haslach, Hausach, Hofstetten, Mühlenbach, Fischerbach, Steinach, Gutach, Hornberg, Bad Rippoldsau-Schapbach, Oberwolfach, Schiltach und Schenkenzell werben auch in den sozialen Medien für deren Erhalt.