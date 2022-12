2 Mit Puderzucker? Bianca Adler verkaufte auf dem Schietinger Weihnachtsmarkt Waffeln und selbst Gebasteltes. Foto: Zabota

Das ganze Dorf schien auf den Beinen zu sein: In Schietingen war Weihnachtsmarkt. Es gab alles was die Herzen der Besucher erwärmt: Musik, heiße Getränke und heißes Essen.















Nagold-Schietingen - Nein, kalt war es beim Weihnachtsmarkt in Schietingen gewiss nicht: In der Mitte des Dorfplatzes loderte ein großes Feuer und drumherum, an Stehtischen, fanden viele ein warmes Plätzchen. Ganz Schietingen war da auf den Beinen und erfreute sich an einem Dutzend Ständen mit lokaler Handwerkskunst. Von innen wärmten Glühwein, Kinderpunsch und heiße Würste.

"Wir werden regelrecht überrannt", sagte Ortsvorsteher Thomas Reimer. Es war allerdings auch weit mehr geboten als es auf Weihnachtsmärkten üblich ist. Zum Beispiel Musik. Erstmals spielte beim Weihnachtsmarkt "salonfähige Blasmusik mit Pfiff" – die Gruppe "Karpatenblech" mit traditionellen Stücken aus Böhmen und Mähren. Den musikalischen Auftakt hat die Blockflötengruppe des Musikvereins Hochdorf/Schietingen gemacht, den Abschluss der gesamte Musikverein. Von 18 Uhr an war Martin Kempf als Nikolaus unterwegs.

Nach der Hochzeit auf den Markt

Da kommt man gerne. Das sagten sich auch Lea Gerharz und Andi Stürzer die just an diesem Samstag im Nagolder Standesamt geheiratet hatten und nun mit der gesamten Hochzeitsgesellschaft beim Weihnachtsmarkt aufgeschlagen sind.

Wer auf dem Dorfplatz ankam, stellte sicher fest, dass die alte Dorfschmiede, die ein lebendiges Zeugnis der Handwerksgeschichte des Ortes ist, offenstand. Fleißige Handwerker gibt es in Schietingen noch immer. Einige habe ihre "Weihnachtskollektion" ausgestellt. Geschenke kaufen – bis spät abends möglich. So sind Katja und Stephan Deutschle schon recht zufrieden an ihrem Stand im Backhaus. Sie bieten Traubenkernkissen, Vesperbrettle aus Bambus und Holzanhänger für den Weihnachtsbaum. Ralf Gutekunst hat Murmeltiersalbe im Angebot, dazu verschiedene Wurstwaren.

Bastelarbeiten aus Holz

Selbst Gebasteltes gab es am Stand der Familie Adler, die für den Kindergarten einsprang. Bianca Adler hatte jedoch zusammen mit einigen Kindern genug mit den Apfelwaffeln mit Puderzucker zu tun. Im Waaghäusle hat Helmut Walz diverse Bastelarbeiten aus Holz ausgestellt. Wahre Kunstwerke sind die Weihnachtskrippen von Werner Heiberger. Im Dorfgemeinschaftsraum hatte er sechs davon aufgebaut. In jeder Krippe stecken 140 bis 150 Stunden Arbeitszeit, nur die Figuren und die Bäumchen kaufe er zu. Hier drängen sich immer Leute, die die filigranen Arbeiten bewundern.

Viele mit dem "offiziellen" Glühwein. Im Dorfgemeinschaftsraum schenkt der Ortschaftsrat weißen Winzerglühwein aus, nach altem Schlossrezept, gewürzt mit Zimt und Kardamom. Die Ortschaftsräte Andreas Lemke und Helmut Sieber haben alle Hände voll zu tun. Die Warteschlange ist lang. Dabei löscht draußen auch die Feuerwehr den Durst, ebenso die Narrenfreunde, die evangelische Kirchengemeinde, Leoni Korn gar mit Glühgin und der Jugendraum Schietingen, an dessen Marktstand es außerdem eine vegetarische Suppe gab.

Vegetarisch? Das freute bestimmt die Schafe, darunter ein ganz kleines Lämmchen, die Mathias Abel aus Unterschwandorf mitgebracht hatte. Schafe gehören halt zur Weihnachtsgeschichte, schließlich verkündete der Engel ihnen und den Hirten die frohe Botschaft zuerst. Am Samstag durften sie in einem kleinen Pferch an der Steinach weiden und die Herzen der Besucherinnen und Besucher wärmen.