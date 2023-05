Warum in Lahr 80 Pflegekräfte auf die Straße gegangen sind

1 Vor dem Ludwig-Frank-Haus versammelten sich rund 30 Mitarbeiter des Alten- und Pflegeheims, um auf Missstände im Pflegeberuf aufmerksam zu machen. Foto: Blessing

Am Tag der Pflege gingen in Lahr rund 80 Beschäftigte der Branche auf die Straße. Mit Plakaten, Trillerpfeifen und Hupkonzert machten die Demonstranten auf sich aufmerksam.









„Pflege wird laut – Es ist fünf nach zwölf: Zeit zu handeln!“ war das Motto des bundesweiten Protests, dem sich in Lahr rund 50 Mitarbeiter des Caritasverbandes und der katholischen Sozialstation St. Vinzenz Lahr-Ettenheim anschlossen. Sie versammelten sich am Freitag vor der Pfarrkirche Sancta Maria, um ab 12.05 Uhr mit einem Hupkonzert, lautem Klatschen und Trillerpfeifen auf Missstände in der Pflege aufmerksam zu machen.