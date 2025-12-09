„Wir planen zweigleisig“: SV Schönbronn vor erstem Bezirksliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte?

Der SV Schönbronn ist Herbstmeister der Staffel 2 der Kreisliga A – und damit nah dran am ersten Bezirksliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte.
Knapp 20 Jahre ist es her, da hatte der SV Schönbronn noch den Ruf, die Schießbude der Kreisliga B zu sein. Zuletzt bebeendete er dort die Saison 2007/08 mit nur acht Punkten auf dem letzten Tabellenplatz – hinter dem SV Pfrondorf/Mindersbach, dem TSV Haiterbach II, Makedonikos Nagold und dem FC Iselshausen. Doch diese Zeiten sind nun endgültig vorbei, denn der SV Schönbronn geht mit einem satten Vorsprung von sechs Punkten auf den TSV Simmersfeld als Spitzenreiter der Staffel 2 der Kreisliga A in die Winterpause. Der erste Bezirksliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte scheint nicht mehr weit entfernt.