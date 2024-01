Wir haben es getestet: Nur dieses Hausmittel hilft gegen Glatteis

1 Die Straßen hatten sich am Mittwochmorgen in einen einzigen Eisspiegel verwandelt – vielerorts ist Streusalz allerdings nicht gerne gesehen. Foto: Reinhard

Ein Schritt vor die Haustüre und schon lag man auf der Nase. Diese Erfahrung mussten am gestrigen Mittwochmorgen viele Kinzigtäler machen. Neben Streusalz gibt aber auch andere Mittel gegen Glatteis. Unsere Redaktion hat sie ausprobiert.









In geschlossene Eisflächen haben sich am Mittwochmorgen die Straßen im Kinzigtal verwandelt. Wer trotz des Blitzeises vor die Türe musste, schlitterte mehr als dass er laufen oder fahren konnte zu seinem Ziel. Vielerorts streuten die Menschen Salz, um das Eis zum Tauen zu Bringen. Doch manche hatten statt einer Schaufel ein Gurkenglas oder die Zuckerdose in der Hand. Denn es gibt angeblich Alternativen. Ob die funktionieren, hat unsere Redaktion ausprobiert.