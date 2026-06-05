„Wir gehen konsequent dagegen vor“: Wildcampen ist nach wie vor Thema im Ried

Rege wurden die Feiertage für einen Campingurlaub auf den Stellplätzen in den Riedgemeinden genutzt. Aber auch illegales Campen bleibt ein Ärgernis.
Das Pfingstwochenende bescherte der Ortenau viele Sonnenstunden – und den Campingplätzen der Region viele Besucher? Dieser Frage ist unsere Redaktion nachgegangen und hat sich beim Ried-Camperpark in Altenheim und Wohnmobilstellplatz in Meißenheim nach der Auslastung rund um die Feiertage erkundet. Damit verbunden war auch die Frage, inwiefern Wildcamping für die jeweiligen Gemeinden ein Problem darstellt.