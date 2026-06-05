„Wir gehen konsequent dagegen vor“: Wildcampen ist nach wie vor Thema im Ried

Das Pfingstwochenende bescherte der Ortenau viele Sonnenstunden – und den Campingplätzen der Region viele Besucher? Dieser Frage ist unsere Redaktion nachgegangen und hat sich beim Ried-Camperpark in Altenheim und Wohnmobilstellplatz in Meißenheim nach der Auslastung rund um die Feiertage erkundet. Damit verbunden war auch die Frage, inwiefern Wildcamping für die jeweiligen Gemeinden ein Problem darstellt.

Wildcamping in den Gemeinden: „Das Thema beschäftigt die Gemeinde Neuried insbesondere in den Sommermonaten bereits seit längerer Zeit“, so Neurieds Hauptamtsleiterin Simone Labiche. Aufgrund der landschaftlich reizvollen Lage und der zahlreichen naturnahen Bereiche innerhalb der Gemarkung komme es immer wieder vor, dass Personen außerhalb der ausgewiesenen Flächen campierten oder übernachteten. Gerade in sensiblen Natur- und Schutzgebieten stelle Wildcamping einen erheblichen Eingriff in den Tier- und Artenschutz dar, betont Labiche. Zudem sei die Brandgefahr nicht zu unterschätzen und die Müllverschmutzung stelle ein Problem dar. „Daher gehen wir konsequent gegen Wildcamper vor“, stellt die Hauptamtsleiterin klar. In Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden sowie ergänzend durch eine von der Gemeinde beauftragte Security-Firma würden bekannte Bereiche regelmäßig kontrolliert, insbesondere auch an Wochenenden. Ziel sei es, Verstöße frühzeitig zu unterbinden, Gefahren für Mensch und Natur zu vermeiden und die betroffenen Flächen dauerhaft zu schützen. Außerdem, so Labiche weiter, bestehe keine Notwendigkeit für illegales Campieren, „da ja legale Übernachtungsmöglichkeiten vorhanden sind. Neben einem Zeltplatz in Ichenheim steht ein Wohnmobilstellplatz in Altenheim zur Verfügung“. Die Gemeinde Neuried appelliert daher an alle Gäste und Erholungssuchenden, die ausgewiesenen Angebote zu nutzen und die Natur- und Schutzgebiete respektvoll zu behandeln.

Aus dem Rathaus aus Meißenheim lässt Hauptamtsleiter Hartmut Schröder auf unsere Frage nach dem Wildcampen kurz und knapp wissen: „Hier in der Verwaltung liegen keine Erkenntnisse zum Wildcamping vor.“

Altenheimer Ried-Camperpark: „Wir wurden regelrecht überrannt“, berichtet Mitinhaber Nico Adam von einem sehr erfolgreichen Pfingstwochenende. Die Anlage sei komplett ausgebucht gewesen. Die Auslastung in der ersten Ferienwoche sei gut, für die zweite sei etwas weniger gebucht worden. Grund: „Die Beach Days starten ab Mittwoch in der Nähe unserer Anlage“, so Adam. Der Lärm durch die Musik und das Feiern würde einige Camper, die naturgemäß Ruhe suchen, abschrecken. Deshalb gebe es sogar einen Hinweis auf das Event im Buchungsportal. Das neue Bezahlsystem, das mit QR-Code und ohne eine App funktioniert, habe sich vollkommen etabliert, freut sich der Mitinhaber. Es sei verständlich und von jeder Altersklasse gut angenommen. Die Befürchtung, dass vor allem Senioren nicht damit zurechkommen, sei daher nicht eingetreten. „Das Risiko, dieses moderne System zu verwenden, hat sich ausgezahlt“, resümiert Adam. Im Hinblick auf den Sommer sei vor allem der Badesee Wachholderrain mit neuem Strand ein schöner Erholungsort für die Besucher, ist sich Adam sicher.

Wohnmobil-Park Ortenau in Meißenheim: Die stärksten Feiertage gab es im April und Mai, vor allem rund um Ostern, so Geschäftsführer Tom Junglas im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Wetter habe dem Wohnmobilpark an Pfingsten in die Karten gespielt: „Die Stimmung ist toll.“ Das Gefühl für die restliche Ferienzeit sei gut, man sei in Bezug auf die Auslastung im grünen Bereich. Der Camping-Boom aus der Zeit der Corona-Pandemie ist aus Sicht des Geschäftsführers zwar noch nicht vorbei, aber „der Zenit ist überschritten“. Insbesondere die Einführung einer Übernachtungssteuer – wie bereits in Schwanau oder Neuried – sieht Junglas sehr kritisch: „Eine solche Steuer geht nach hinten los und erzielt den gegenteiligen Effekt.“ Die Abgabe würde die Betreiber von Campingplätzen deutlich ausbremsen, da die Kosten für die Besucher eine abschreckende Wirkung darstellten. „Daher profitiert die Gemeinde auf lange Sicht nicht von einer Übernachtungssteuer“, ist Junglas überzeugt. Zudem sei es ungerecht, wenn manche Campingplätze davon betroffen seien und andere nicht, denn die Kunden merkten den Preisanstieg und wählten danach ihre bevorzugte Destination aus.

Ärger seit 2021

Am Rhein bei Ichenheim sorgten vor allem 2021 zahlreiche Wohnmobile und Camper für Ärger bei Anwohnern. Viele Fahrzeuge standen dort über mehrere Tage, obwohl das Parken und Übernachten nachts laut Beschilderung nicht erlaubt ist. Die Bürger beklagten vor allem zurückgelassenen Müll. Die Ortsverwaltung und die Gemeinde Neuried hatten die Beschwerden aufgenommen und die Kontrollen verstärkt.