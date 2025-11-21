“Wir fühlen uns nicht mehr allein“: Der kleine Musa findet Halt beim Bärenadvent in Hausach

Familie Turan ist eine der zwei neuen „Bärenkinder“-Familien. In Hausach fühlen sich Ayse und Hüseyin sehr wohl, was ihnen Rückhalt bietet, um für Sohn Musa da zu sein.
„Das Schicksal hat uns nach Hausach geführt“, strahlen Ayse und Hüseyin Turan. Ihr kleiner Musa klopft dazu fröhlich mit seiner Tonie-Figur auf den Tisch. Der Dreijährige ist ein neugieriger Junge voller Entdeckungsdrang – daran hindern ihn auch seine Behinderungen nicht, von denen seine Eltern seit der Geburt häppchenweise erfahren haben.