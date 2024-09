„Wir brauchen jetzt einen Neustart“: Das sagen Ortenauer Parteifreunde zum Rücktritt der Grünen-Spitze

1 Omid Nouripour und Ricarda Lang übernehmen die Verantwortung für schlechte Wahlergebnisse der Grünen und treten von ihren Partei-Vorstandsämtern zurück. Foto: Soder

Nach den Misserfolgen bei mehreren Wahlen haben die Co-Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour den Rücktritt des gesamten Grünen-Vorstandes bekanntgegeben. Unsere Redaktion hat bei Parteifreunden in der Ortenau nachgefragt, wie sie den überraschenden Rückzug bewerten.









Die Grünen hatten bei der Wahl Brandenburg ihr Ergebnis mehr als halbiert. Aus zwei Landtagen flogen sie hinaus. Allein in Sachsen gelang ihnen knapp der Wiedereinzug ins Landesparlament. „Wir befinden uns in der tiefsten Krise einer Dekade,“ sagte Nouripour vor diesem Hintergrund, als er am Mittwoch mit Lang den geschlossenen Rücktritt der Grünen-Spitze bekanntgab.