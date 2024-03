1 Am Ende diskutierten und priorisierten die Mahlberger Bürger die gefundenen Maßnahmen. Foto: Göpfert

Was kann Mahlberg fürs Klima tun: Mit dieser Frage setzen sich die Bürger beim Workshop „Zukunftsdialog Klimaschutz“ auseinander. Gemeinsam erarbeiteten sie Ansatzpunkte für die Stadt, aber auch für jeden Einzelnen.









Link kopiert



Es war ein beunruhigendes Szenario, das Lioba Markl-Hummel von der Ortenauer Energieagentur und Vera Schumann von der Energieagentur Regio Freiburg im Mahlberger Rathaussaal zeichneten: Anhand verschiedener Grafiken zeigten sie, wie sich die Erde in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr erwärmt hat – und zukünftig noch erwärmen wird. „Wir alle werden den Klimawandel zu spüren bekommen: Europa ist der Kontinent, der sich am schnellsten erwähnt – doppelt so schnell wie alle anderen“, verdeutlichte Bürgermeister Dietmar Benz.