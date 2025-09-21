Winzerfest in Haltingen: Die Gäste fühlen sich sichtlich Wohl

Rund um das Gelände der Haltinger Winzer lockt die 96. Ausgabe des Haltinger Winzerfests. Ausrichter ist der Gesangverein Haltingen, der zahlreiche Helfer aufgeboten hat.
Das Haltinger Winzerfest ist das älteste seiner Art im Markgräflerland. Zum 96. Mal hat der Gesangverein Haltingen am Sonntag auf das Gelände der Haltinger Winzer eingeladen. 40 Aktive und 42 freiwillige Helfer waren an diesem Tag im Einsatz. Schon früh am Morgen wurden die Tische und Bänke aufgestellt, die Theken bestückt und zuletzt die Kasse besetzt. Der Gesangverein, der zwischenzeitlich mit 28 Sängerinnen und 23 Sängern ein gemischter Chor ist, hatte alles im Griff.