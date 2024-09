Winzer: Weinernte 2024 beginnt - Hoffen auf ruhiges Herbstwetter

3 Winzer sind optimistisch in die Hauptweinlese für den Jahrgang 2024 gestartet. (Foto-Archiv) Foto: Stefan Sauer/dpa

Die Weinernte in den 13 deutschen Anbaugebieten hat begonnen. Der Reifegrad der Trauben ist aber regional sehr unterschiedlich. Vielerorts kommt es nun auf das Wetter in den nächsten Wochen an.









Bodenheim - Die Winzer und Winzerinnen haben in dieser Woche in vielen Regionen Deutschlands mit der Hauptweinlese begonnen. Trotz eines arbeitsintensiven Jahres mit vielen Niederschlägen seien die meisten optimistisch, sagte Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut in Bodenheim (DWI) der Deutschen Presse-Agentur.