Die vergnügliche Sommerparty der Markgräfler Winzer im illuminierten Kellereipark verfehlte einmal mehr ihre Anziehungskraft nicht, nachdem rechtzeitig zu Festivalbeginn am frühen Samstagabend der Regen aufgehört und die Sonne den Kellereipark in ein stimmugsvolles Abendlicht tauchte.

Rund 3000 Besucher waren in dem einladenden Ambiente an einem lauen Sommerabend in bester Feierlaune. Geschäftsführer Hagen Rüdlin war rundum zufrieden, denn trotz zahlreicher Konkurrenzveranstaltungen in der Regio und trotz EM-Fußball war das zum 25. Mal stattfindende Sektfestival wieder ein Renner und ausgezeichneter Werbeträger für die Markgräfler Winzer. „Es hat erneut alles gepasst“, stellte nach Mitternacht der Kellereichef erfreut fest.

Es war ein stimmiges Jubiläums-Sektfestival, bei dem die Besucher die schöne Atmosphäre, die fetzige Musik der siebenköpfigen Cover-, Party- und Stimmungsband „Sonrise“ mit aktuellen Charthits sowie rockig, poppigen Songs, prickelnde Winzersekte, ausgewählte Weine, spritzige Cocktails und vielfältiges Fingerfood genießen konnten. Den Besuchern, die zahlreich den Service eines kostenlosen Shuttle-Busses auf den sieben Touren zwischen Schliengen, Kandern und Weil am Rhein nutzten, hat es gefallen. Wo immer man sich im Park umschaute, herrschte gute Laune.

„Das schöne Ambiente, die tolle Organisation, die ausgezeichnete Musik und das vielfältige Getränke- und Essensangebot machen das Festival zu etwas Besonderem. Mein Mann und ich kommen immer wieder gerne hierher, denn man trifft viele Leute, jung und alt“, stellte Monika Gerwig aus Wollbach gegenüber unserer Zeitung fest. Auch Sabine Bieg und Michael de Jong aus Egringen schätzen das Sektfestival. „Es ist eine herrliche Atmosphäre hier im Kellereipark, es gibt tolle Musik, ein großes Getränke- und Essensangebot, und man trifft viele nette Leute“, sagten die beiden. Die Band „Sonrise“ heizte dem Publikum kräftig ein und sorgte vor der Bühne für ausgelassene Stimmung und eine stets vollbesetzte Tanzfläche bis nach Mitternacht.

Allenthalben waren die Besucher guter Laune. Foto: Siegfried Feuchter

Viele Besucher füllten im Laufe des Abends auch eifrig Teilnehmerkarten für das Gewinnspiel aus, das die Markgräfler Winzer aus Anlass des Jubiläums veranstalteten. Als Hauptpreis lockte eine Ballonfahrt im Wert von 600 Euro.

Für den kulinarischen Part sorgten an verschiedenen Standorten auf dem Festivalgelände „Charlies Foodtruck“ von der „Mühle“ Binzen, Bommels mit Pizzen, „Herman ze German“, unter anderem mit verschiedenen Burgern, Flammenkuchen aus Gengenbach sowie „The Churro Company“ mit Waffelangeboten und Eis.

Rund 3000 Besucher kamen in den illuminierten Kellereipark und genossen die schöne Atmosphäre und das vielfältige Angebot. Foto: Siegfried Feuchter

Auch im Jubiläumsjahr geriet das beliebte Sektfestival einmal mehr zu einem stimmungsvollen und genussreichen Abend.