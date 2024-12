1 Zahlreiche Besucher strömten am Freitag in die Ortsmitte. Foto: Roland Stöß

Althengstett lud zum Weihnachtsmarkt. Viele Menschen folgten und ließen sich verzaubern – ganz getreu des Mottos der Veranstaltung.









In diesem Jahr konnte man an 42 Ständen Weihnachtliches kaufen, Wärmendes trinken und Köstliches verzehren. In Althengstett war die Küche abseits neben Bratwurst und Flammkuchen vielseitig. So hatte man die Qual der Wahl, aus vielen Angeboten das Seine zu finden.