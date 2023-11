1 Tausende Lichter sorgen während der Winterzeit für eine ganz besondere Atmosphäre in Deutschlands größtem Freizeitpark. Foto: Arne Hahn

Deutschlands größter Freizeitpark steuert auf einen neuerlichen Besucherrekord zu. Zum Start in die Wintersaison im Europa-Park in Rust gibt Parkchef Roland Mack nicht nur einen Ausblick auf das, was die Besucher 2024 erwartet, sondern schlägt auch ernste Töne in Richtung Politik an.









Link kopiert



Der Europa-Park in Rust im Ortenaukreis hat die Winterzeit eingeläutet, die offiziell am 2. Dezember startet. Für viele beginnt dann die schönste Zeit in Deutschlands größtem Freizeitpark.